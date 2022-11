Nach Protest in München sitzen Klima-Aktivisten immer noch in JVA Stadelheim ‒ eine Person in Hungerstreik

Von: Kristina Beck

Klimaaktivisten haben sich auf Straße in München festgeklebt. © Sven Hoppe/dpa

13 Klimaaktivisten sind aktuell noch in der JVA Stadelheim untergebracht ‒ getrennt von anderen Gefangenen. Eine Person ist in Hungerstreik getreten.

Sie kündigen bis zum 2. Dezember ausdrücklich weitere Straftaten an. Aus diesem Grund befinden sich nach Mitteilung der Polizei München im Zusammenhang mit der Teilnahme an Blockade-Aktionen von Klimaaktivisten aktuell noch 13 Personen in Gewahrsam. Wie die dpa mitteilt, sollen andere Teilnehmer wieder entlassen worden sein.

Die gerichtliche Anordnung über die Zulässigkeit und die Dauer des Freiheitsentzuges auf Grundlage des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes erfolge nach persönlicher Anhörung des Betroffenen durch einen Richter.

Die Rechte der Betroffenen wurden laut Polizei durch gerichtlich bestellte beziehungsweise bevollmächtigte Rechtsanwälte gewahrt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums München wurden bislang keinerlei Rechtsmittel gegen den Gewahrsam eingelegt.

Klimaaktivisten in Gewahrsam: Polizei München prüft, wie viel Gefahr von den Aktivisten ausgeht

Die Polizei ist kraft Gesetz verpflichtet, fortwährend die Voraussetzungen des Gewahrsams zu prüfen. Hierzu erfolgt, beispielsweise eine kontinuierliche Bewertung und personenbezogene Gefährdungsanalysen hinsichtlich der einzelnen Betroffenen. Ein Bestandteil dieses Prozesses ist die Kommunikation mit den betroffenen Personen, welche über die jeweiligen Rechtsanwälte erfolgt.

+++ Rund 600 Demonstranten haben laut Polizeiangaben am Sonntag in München für die Freilassung inhaftierter Aktivisten protestiert. +++

Die Personen befinden sich in der JVA München Stadelheim. Die Betroffenen sollen dabei getrennt von Justizgefangenen verwahrt werden.

Arrest in Stadelheim: Ein Klimaaktivist verweigert Essen

Nach heutiger Mitteilung an das Polizeipräsidium München wurde gestern erstmalig durch eine Person die Annahme von Essen verweigert. Zudem wurde mitgeteilt, dass sich die Person in Hungerstreik befinden würde. Dieser Umstand wird durch die Leitung der JVA München Stadelheim eng begleitet, hierzu gehört auch eine medizinische Überwachung und regelmäßige Untersuchung der Person.

Laut dpa hatte der 48-jährige Mann zunächst am 3. November an der ersten der beiden Straßenblockaden am Stachus in der Münchner Innenstadt teilgenommen. Nach einer zweiten Aktion am 7. November kam er dann in Gewahrsam.

