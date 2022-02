Klima-Protest am Flughafen München ‒ Aktivisten von „Letzte Generation“ kleben sich auf Straße fest

Gegen Lebensmittelverschwendung

Klima-Aktivisten der Initiative „Letzte Generation“ haben sich als Protest gegen Lebensmittelverschwendung am Flughafen München auf einer Straße fest geklebt.

Am Flughafen München haben Klima-Aktivisten von „Letzte Generation“ gegen Lebensmittelverschwendung und für eine konsequentere Klima-Politik demonstriert. Bei dem Protest haben sich acht Mitglieder an zwei Stellen auf einer Zufahrtsstraße zum Frachtbereich fest geklebt.

Klima-Aktivisten am Flughafen München kleben sich aus Protest auf Straße

Laut Polizei hielten sich die Verkehrsbehinderungen aber in Grenzen. Die beide Blockaden zum Flughafen ließen sich den Angaben nach relativ leicht umfahren. Die Klima-Aktivisten wurden mit Hilfe von Rettungsdienst und Feuerwehr gegen 09.30 Uhr von der Straße gelöst.

Die Polizei brachte die Aktivisten im Anschluss auf die Wache und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung ein.

+ Rettungskräfte lösen die Hände der Klima-Aktivisten vom Asphalt. © Matthias Balk/dpa

Auch an den Flughäfen in Frankfurt und Berlin haben Klima-Aktivisten von „Letzte Generation“ am Mittwoch protestiert. In Berlin klebten sich vier Männer und Frauen ebenfalls auf einer Straße fest, in Frankfurt blockierten sechs Aktivisten eine Zufahrtsstraße zum Cargo-Bereich und hielten Banner hoch.

In München hatten sich Klima-Aktivisten schon einmal aus Protest auf einer Straße fest geklebt.

