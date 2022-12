Stau in und um München: Klima-Aktivisten protestieren auf A9 und A96 ‒ Polizei ermittelt nach Protest-Aktion

Von: Jonas Hönle

Wegen Protest-Aktionen von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ kommt es auf der Atobahn A9 und A96 nach München zu Staus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Stau auf der Autobahn A9 und A96: Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ klettern auf Schilderbrücken. Polizei ermittelt nach Protest am Stachus.

München ‒ Wegen weiteren Protest-Aktionen der Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ kommt es am Dienstag zu Staus in und um München.

Stau auf Autobahn A9 und A96 nach München wegen Protest von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“

Mehrere Personen stiegen auf Schilderbrücken an den Autobahnen A9 und A96, teilt die Polizei München mit. Einsatzkräfte seien vor Ort.

Laut ADAC kommt es auf der A96 zwischen Gräfelfing und München-Sendling und auf der A9 zwischen Garching-Süd und München-Fröttmaning Süd zu Kilometer langen Staus.

Polizei München ermittelt nach Aktion am Stachus - Präventivhaft beantragt

Schon am Montag hatten Aktivisten der Gruppe an beiden Autobahnen durch Protest-Aktionen auf Schilderbrücken den Verkehr behindert. Zudem klebten sich einige Menschen wie zuvor angekündigt am Stachus in der Innenstadt auf die Straße.

Gegen die Teilnehmer am Stachus wird nach Angaben der Polizei nun wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt, berichtet die dpa. Gegen die sieben Aktivisten, die an den Aktionen am Montag auf der A9 und A96 beteiligt waren, werde zudem wegen Hausfriedensbruchs und teils wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gegen vier von ihnen sei beim Amtsgericht München zudem Präventivhaft beantragt worden.

Eine Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“ verteidigte indes die Protestaktionen gegen Kritik. „Wir machen das überhaupt nicht zum Spaß“, sagte die Sprecherin dem Radiosender Bayern 2 (radioWelt am Morgen). Aber über Klimapolitik müsse diskutiert werden. „Alle Leute müssen sich darüber unterhalten“, sagte die Sprecherin. „Und diese Empörung führt halt dazu, dass Leute sich aktiv damit auseinandersetzen und sich damit auch positionieren.“

