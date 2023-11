Wachsexplosion und Brand löst Feuerwehr-Einsatz in München aus ‒ umliegende Wohnungen von Druckwelle beschädigt

Drucken Teilen

Beim Kerzen gießen kam es in München zu einer Wachsexplosion, deren Druckwelle umliegenden Wohnungen beschädigte. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa

Die Münchner Feuerwehr rückte eigentlich zu einem anderen Einsatz aus, vor Ort kam es jedoch zu einer Wachsexplosion beim Gießen von Kerzen.

München / Au ‒ Eine Wachsexplosion in München hat einen Brand verursacht und umliegende Wohnungen beschädigt. Eine Frau musste mit Verbrennungen in eine Klinik.

Feuerwehr-Einsatz in München wegen Wachsexplosion und Brand

Die Feuerwehr rückte am Montagabend, gegen 17.40 Uhr, eigentlich aus, um die Gefahr von herabstürzenden Gipskartonplatten von der Decke in einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses an der Zeppelinstraße einzuschätzen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, warteten bereits alle Bewohner des Hauses im Hof und berichteten von einem lauten Knall und einem Brand in der Wohnung einer 60-Jährigen im dritten Obergeschoss.

Die betroffene Dame erklärte laut Feuerwehr, sie habe Kerzen gießen wollen. Dafür habe sie Wachs in einem Topf erhitzt und kurzzeitig das Zimmer verlassen. Als sie in die Küche zurückkehrte, stand der Topf in Flammen.

Nun versuchte sie den Topf abzudecken. Dies misslang jedoch, sodass sie sich entschied, den Brand mit Wasser zu löschen. Als das Wasser in das rund 280 °C heiße Wachs traf, kam es zu einer Wachsexplosion (ähnlich einer Fettexplosion).

Die entstandene Druckwelle war der Grund für den Schaden in der Nachbarwohnung als auch in der Wohnung darunter.

Umliegende Wohnungen von Druckwelle der Wachsexplosion beschädigt - Frau mit Verbrennungen in Klinik

Die Frau konnten den Brand mit einer Decke löschen und die Feuerwehr kontrollierte die in Mitleidenschaft gezogene Küche mit einer Wärmebildkamera. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte weitere lose Deckenteile in den angrenzenden Wohnungen.

Der Rettungsdienst untersuchte die 60-Jährige vor Ort und transportierte sie anschließend mit mittelschweren Verbrennungen an Händen und am Hals in eine Münchner Klinik.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden in den Wohnungen dürfte sich laut Feuerwehr im fünfstelligen Bereich bewegen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.