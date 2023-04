Knapp 10.000 Fahrten in fünf Monaten: Flex-Bus in Sauerlach

Von: Raffael Scherer

Vor allem die Sauerlacher freuen sich über den Flex-Bus, der ohne festen Fahrplan und Linienweg unterwegs ist. © Volker Camehn

Der On-Demand-Service Flex wird im Landkreis München gut angekommen. Vor allem erfreuen sich die Sauerlacher an dem neuen Service.

Landkreis/Neuperlach – Nach knapp sechs Monaten ist der On-DemandService Flex aus dem ÖPNV-Angebot der sechs Pilotgemeinden im Süden des Landkreises München nicht mehr wegzudenken. Etwa 10.000 Fahrten wurden seitdem gebucht, Tendenz steigend. Die bisher eingegangenen Rückmeldungen der Fahrgäste werden zur Weiterentwicklung des Projekts genutzt.



Am 17. Oktober 2022, vor nunmehr etwas über fünf Monaten, ging der OnDemand-Service Flex in zwei Pilotgebieten im südlichen Landkreis München an den Start. Seither verkehren bis zu sieben Fahrzeuge ohne festen Fahrplan oder Linienweg, nur nach Bedarf der Fahrgäste. Der Zu- und Ausstieg ist an mehr als 250 Ein- und Ausstiegshaltestellen in den Pilotgebieten möglich; das komplette Angebot ist in den MVV-Tarif integriert.

Fahrten in ersten drei Monaten verdoppelt

Und das Angebot erfreut sich steigender Beliebtheit: Waren es zu Beginn noch durchschnittlich zirka 300 Fahrten pro Woche, sind es mittlerweile bis zu 600 Flex-Fahrten pro Woche. Das Angebot wird im Taggebiet stärker nachgefragt. Insbesondere der intermodale Verknüpfungspunkt Sauerlach erfreut sich einer hohen Nachfrage. Fahrtwünsche können – nach einmaliger Registrierung – über die neue MVV-App angemeldet werden. iOS-User, die zu Beginn des Projekts für die Buchung noch auf die MVV-App Beta ausweichen mussten, können mittlerweile auch die „normale“ MVV-App nutzen.

Daneben sind Buchungen des FLEX jederzeit über die elektronische Fahrplanauskunft des MVV unter www.mvv-auskunft.de sowie telefonisch über die rund um die Uhr erreichbare Hotline 41424344 möglich. Die digitale Buchung über die MVV-App ermöglicht es, Liveupdates zu Abfahrt und Standort des gebuchten Flex zu erhalten.

Gefördert durch Freistaat Bayern

Neben der engeren Anbindung stadtnaher Räume an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und der Schaffung durchgehender, bedarfsgesteuerter Reiseketten ist es vor allem das Ziel des Pilotprojekts, Erfahrungen zu sammeln und die für solche Angebote notwendigen Rahmenbedingungen aufzubauen.



Das Projekt wird daher weiterhin laufend evaluiert und die Ergebnisse werden als Grundlage für weitere On-Demand-Services im Landkreis München sowie die Erstellung eines Gesamtkonzepts genutzt. Gefördert wird das Projekt durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Förderprogramms Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum für bedarfsorientierte Bedienformen des allgemeinen ÖPNV und Pilotprojekte landkreisübergreifender Expressbusverbindungen im Omnibusverkehr. Informationen zum On-Demand-Service Flex finden sich unter www.mvv-muenchen.de/flex.