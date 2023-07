Kocherlball in München findet wieder statt ‒ Am Chinesischen Turm im Englischen Garten spielt die Musik

Von: Jonas Hönle

Der Kocherlball am Chinesischen Turm findet am Sonntag wieder statt. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wer Lust auf Tanz und Musik am frühen Morgen hat, kommt beim Kocherlball in München auf seine Kosten. Der Eintritt an Chinesischen Turm im Englischen Garten ist frei.

München ‒ Der Münchner Kocherlball hat Tradition und Fans können sich freuen - am Sonntag, den 16. Juli, findet er wieder am Chinesischen Turm im Englischen Garten statt.

Kocherlball in München am Chinesischen Turm im Englischen Garten mit Musik und Tanz am Sonntag

Der Start ist eher etwas für Frühaufsteher: Um 6 Uhr am Morgen geht es los und der Niederbayerische Musikantenstammtisch und der Rengschburga Musikantenstammtisch erwarten tausende Menschen mit Musik.

Einfache Tänze tanzen Tanzmeisterin Katharina Mayer und Tanzmeister Magnus Kaindl für alle zum Mitmachen vor. Auch die Münchner Française steht traditionell auf dem Programm.

Der Eintritt zum Kocherlball ist frei, Getränke können im Biergarten gekauft werden.

Bei Dauerregen oder Unwetter findet die Veranstaltung jedoch nicht statt.

