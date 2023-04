Münchner Radsternfahrt: 18.000 Fahrradfahrer waren auf den autofreien Straßen und der A96 unterwegs

Von: Kevin Wenger

ADFC-Sternfahrt: Tausende Fahrradfahrer waren am Sonntag auf dem Mittleren Ring unterwegs. © ADFC/Ralf Niepel

Die Radsternfahrt war ein voller Erfolg. Tausende Fahrradfahrer hat es gemeinsam auf die autofreien Straßen rund um München gezogen. Die Bilanz der Aktion

Update: 23. April

München ‒ 500 Kilometer Strecke, 16 Demozüge, eine Autobahn: Das ist die Bilanz der heutigen Radsternfahrt, bei der an die 18.000 Fahrradfahrer sich unter anderem aus Augsburg oder Rosenheim an den Münchner Königsplatz aufmachten, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mitteilte. Die Polizei München spricht allerdings von „in der Spitze bis zu 17.000 Personen“.

Radsternfahrt nach München: 18.000 haben an der Aktion zum „Radentscheid Bayern“ teilgenommen

Mit 16 polizeibegleiteten Demozügen fuhren die Radle über eine insgesamt 500 Kilometer lange autofreie Demostrecke, über 17,5 Kilometer des Mittleren Rings, durch sechs Tunnel und – für viele der Höhepunkt – auf drei Kilometer Autobahn von Sendling bis Blumenau.

„Die kilometerlangen bunten Radlkarawanen setzten so ein Zeichen für ein gemeinsames Ziel: für ein ,Radlland Bayern‘, das diesen Namen tatsächlich verdient“, heißt es in der ADFC-Mitteilung.

Bei der Kundgebung auf dem Königsplatz bekräftigten die Redner die zentralen Forderungen nach umweltverträglicher Mobilität. Der Hintergrund der Radsternfahrt ist der „Radentscheid Bayern“. Das Volksbegehren fordert ein bayerisches Radgesetz, auf dessen Basis eine attraktive, leistungsfähige Radverkehrsinfrastruktur landesweit ausgebaut wird.

Andreas Schön, erster Vorsitzender des ADFC München, bedankte sich bei den Behörden und der Polizei für die gute Zusammenarbeit bei der Organisation der Radsternfahrt.

„Tausende Radlerinnen und Radler konnten bei der Fahrt auf der Autobahn erleben, wie es sich anfühlt, wenn man auf Wegen fährt, die höchsten Qualitätsstandards genügen: die breit, eben, sicher und durchgängig sind. Eltern können so ihre Kinder neben sich gut im Blick haben, Freunde sich bei der Fahrt miteinander unterhalten“, sagte er.

Fazit der Polizei München

Im Bereich der Versammlungsstrecken kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Insbesondere bei der Sperrung von Teilen des Mittleren Rings und der Autobahn A96 ergaben sich starke Rückstauungen. Die Autobahn wurde laut Polizei gegen 13.15 Uhr gesperrt und gegen 14.50 Uhr wieder freigegeben.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Abschlusskundgebung auf dem Königsplatz eröffnet. Die Versammlung verlief störungsfrei, insgesamt nahmen dort in der Spitze etwa 7000 Personen teil. Gegen 17.00 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Gegen 13.30 Uhr fand am Mittleren Ring im Bereich des Georg-Brauchle-Rings eine weitere Versammlung statt, bei der sich Versammlungsteilnehmer von einer Brücke über den Mittleren Ring abseilten. Insgesamt nahmen etwa 20 Personen an der Versammlung teil. Auch hier wurden Verkehrssperren eingerichtet und es kam in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

„Radentscheid Bayern“: Was steckt dahinter?

Das Bündnis „Radentscheid Bayern“ hatte von Juni bis Oktober 2022 nach eigenen Angaben 100.000 Unterschriften für die Zulassung des Radl-Volksbegehrens gesammelt, viermal mehr als erforderlich. Ende Januar 2023 wurde der Zulassungsantrag eingereicht.

Kurz darauf kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, ein eigenes Radgesetz erlassen zu wollen – obwohl die CSU die Forderungen des ADFC nach einem Radgesetz zuvor jahrelang abgelehnt hatte. Anstatt das Volksbegehren zuzulassen, verwies das Bayerische Innenministerium den Antrag des Radentscheid Bayern am 10. März 2023 an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof.

Dieser hat jetzt bis spätestens 12. Juni Zeit, die Einwände des Innenministeriums gegen den vorgelegten Gesetzentwurf des Bündnisses zu prüfen und zu beurteilen. Die Initiator des Volksbegehrens sind „optimistisch, dass der Verfassungsgerichtshof die Zulässigkeit bestätigt und es noch vor der Landtagswahl zum Volksbegehren kommt“.

Bei der Radsternfahrt des ADFC kommt es auch im Landkreis München und in der Metropolregion zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Welche Gemeinden betroffen sind

Erstmeldung: 20. April

München ‒ Am Sonntag, 23. April, findet die ADFC-Sternfahrt-Aktion statt, die sich aus mehreren sogenannten Sternfahrten zusammensetzt. Zahlreiche Radler fahren mit dem Fahrrad zum Königsplatz. Dafür werden einige Straßen von der Polizei gesperrt.

Die Polizei informiert über folgende Routen die außerhalb Münchens beginnen:

Radsternfahrt im Landkreis München: In diesen Gemeinden wird es zu Sperrungen kommen

Start ab Weilheim: Abfahrt um 8.55 Uhr, über Tutzing, Feldafing, Starnberg, Gauting, Krailling, Planegg, Gräfelfing nach Sendling. Weiterer Verlauf über A96, Landsberger Straße bis zum Endpunkt am Königsplatz.

Abfahrt um 8.55 Uhr, über Tutzing, Feldafing, Starnberg, Gauting, Krailling, Planegg, Gräfelfing nach Sendling. Weiterer Verlauf über A96, Landsberger Straße bis zum Endpunkt am Königsplatz. Start ab Herrsching am Ammersee: Abfahrt um 10.25 Uhr, über Seefeld, Weßling, Gilching, Germering und Gräfelfing nach München-Pasing, über Landsberger Straße zum Königsplatz.

Abfahrt um 10.25 Uhr, über Seefeld, Weßling, Gilching, Germering und Gräfelfing nach München-Pasing, über Landsberger Straße zum Königsplatz. Startpunkt ab Augsburg: Abfahrt um 08.05 Uhr, über Kissing, Mering und Merching, von Steindorf kommend über Luttenwang, Nassenhausen, Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Eichenau, Germering nach München / Pasing, weitere Streckenführung über Landsberger Str. zum Königsplatz

Abfahrt um 08.05 Uhr, über Kissing, Mering und Merching, von Steindorf kommend über Luttenwang, Nassenhausen, Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Eichenau, Germering nach München / Pasing, weitere Streckenführung über Landsberger Str. zum Königsplatz Startpunkt Petershausen: Abfahrt um 10.35 Uhr, über Vierkirchen, Hebertshausen, Dachau und Karlsfeld nach München / Untermenzing, weitere Streckenführung über Eversbuschstraße in Richtung Königsplatz

Abfahrt um 10.35 Uhr, über Vierkirchen, Hebertshausen, Dachau und Karlsfeld nach München / Untermenzing, weitere Streckenführung über Eversbuschstraße in Richtung Königsplatz Startpunkt Neufahrn im Landkreis Freising : Abfahrt um 10.50 Uhr, über Eching, Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz

: Abfahrt um 10.50 Uhr, über Eching, Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz Startpunkt Freising : Abfahrt um 11.05 Uhr, über Mintraching, Garching, Ismaning und Unterföhring nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz

: Abfahrt um 11.05 Uhr, über Mintraching, Garching, Ismaning und Unterföhring nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz Startpunkt Erding : Abfahrt 11.00 Uhr, über Wörth, Ottenhofen, Markt Schwaben, Pliening, Kirchheim und Aschheim nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz

: Abfahrt 11.00 Uhr, über Wörth, Ottenhofen, Markt Schwaben, Pliening, Kirchheim und Aschheim nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz Startpunkt Grafing im Landkreis Ebersberg : Abfahrt um 11:55 Uhr, über Kirchseeon, Zorneding, Vaterstetten und Haar nach München / Trudering, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz

: Abfahrt um 11:55 Uhr, über Kirchseeon, Zorneding, Vaterstetten und Haar nach München / Trudering, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zum Königsplatz Startpunkt Rosenheim : Abfahrt um 09:25 Uhr, über Kolbermoor, Bad Aibling, Bruckmühl, Feldolling, Feldkirchen-Westerham, Aying, Höhenkirchen, Ottobrunn nach München / Berg am Laim, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. weiter zum Königsplatz

: Abfahrt um 09:25 Uhr, über Kolbermoor, Bad Aibling, Bruckmühl, Feldolling, Feldkirchen-Westerham, Aying, Höhenkirchen, Ottobrunn nach München / Berg am Laim, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. weiter zum Königsplatz Startpunkt Holzkirchen : Abfahrt um 10:20 Uhr, über Otterfing, Sauerlach, Oberhaching, Unterhaching nach München / Giesing, weitere Streckenführung über B2R Mittlerer Ring zur AS Sendling und BAB A96 und Landsberger Straße zum Königsplatz

: Abfahrt um 10:20 Uhr, über Otterfing, Sauerlach, Oberhaching, Unterhaching nach München / Giesing, weitere Streckenführung über B2R Mittlerer Ring zur AS Sendling und BAB A96 und Landsberger Straße zum Königsplatz Startpunkt Geretsried: Abfahrt um 09:55 Uhr, Fahrt nach Wolfratshausen und über Icking, Ebenhausen, Schäftlarn, Pullach, Solln und München / Obersendling, AS Sendling, BAB A 96, Landsberger Straße weiter zum Königsplatz

Radlsternfahrt: Hier wird es in München zu Sperrungen kommen

Startpunkt Olympiapark (sog. Familienroute): Abfahrt um 13:30 Uhr am Wendehammer Winzererstraße, über Herzogstraße, Leopoldstraße, Theresienstraße, Arcisstraße zum Königsplatz

(sog. Familienroute): Abfahrt um 13:30 Uhr am Wendehammer Winzererstraße, über Herzogstraße, Leopoldstraße, Theresienstraße, Arcisstraße zum Königsplatz Startpunkt Tassiloplatz : Abfahrt um 12.35 Uhr, über Orleanstraße, Rosenheimer Straße, Claudius-Keller-Straße, Balanstraße, Ständlerstraße, Soyerhofstraße, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplatz

: Abfahrt um 12.35 Uhr, über Orleanstraße, Rosenheimer Straße, Claudius-Keller-Straße, Balanstraße, Ständlerstraße, Soyerhofstraße, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplatz Startpunkt Studentenstadt : Abfahrt um 12.40 Uhr am Park and Ride Parkplatz Studentenstadt, Ungererstraße, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplatz

: Abfahrt um 12.40 Uhr am Park and Ride Parkplatz Studentenstadt, Ungererstraße, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplatz Startpunkt Nymphenburg : Abfahrt um 12.50 Uhr am Südlichen Schloßrondell, Menzinger Straße, Wintrichring, Georg-Brauchle-Ring, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplatz

: Abfahrt um 12.50 Uhr am Südlichen Schloßrondell, Menzinger Straße, Wintrichring, Georg-Brauchle-Ring, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplatz Startpunkt Neuhofener Berg: Abfahrt um 12.50 Uhr am Neuhofener Berg über B11, Siemensallee, Lochhamer Straße, Drygalski-Allee, Boschetsrieder Straße, Aidenbacher Straße, Murnauer Straße, B2R Mittlerer Ring, AS Sendling, BAB 96, Landsberger Straße zum Königsplaz

Auf dem Königsplatz treffen sich die Radler aus allen Richtungen und halten dort von 15 bis 17:30 Uhr eine Abschlusskundgebung ab.

In den genannten Gemeinden und auf den genannten Straßen ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Sperrungen zu rechnen ‒ auch noch nach dem Ende der Abschlusskundgebung.

Radlsternfahrt in München: Das empfiehlt die Polizei

Planen Sie mehr Zeit für ihre Fahrten ein.



Verfolgen Sie die Social-Media-Kanäle der Polizei München. Hier werden soweit möglich aktuelle Informationen zu Straßensperren und Verkehrsbeeinträchtigungen veröffentlicht.

Umfahren Sie ggf. die angegebenen Bereiche.

Wenn Sie selbst mit einem Fahrrad nach München reisen, planen Sie auch Ihre Rückfahrt.

Ziehen Sie auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Betracht.

Beachten Sie aber auch hier die begrenzten Kapazitäten, insbesondere für den Transport von Fahrrädern.



Insbesondere für die Heimreise nach der Versammlung gelten für alle Verkehrsteilnehmer die üblichen Verkehrsregeln, wie zum Beispiel die Nutzung von Radwegen und das Beachten der Vorfahrtsregeln.

