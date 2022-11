Schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung: Mutter und Kind kaum ansprechbar ‒ Feuerwehr München hilft bei Rettung

Mutter und Kind wurden in der Druckkammer der Feuerwehr München wegen ihrer Kohlenmonoxid-Vergiftung behandelt. © Berufsfeuerwehr München

Bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ist schnelle Hilfe notwendig. Eine schwer verletzte Frau und ihre Tochter wurden dafür zu einer Druckkammer nach München gebracht.

Die Feuerwehr München hat am Sonntag ihre Kollegen aus Augsburg unterstützt, um eine Mutter und ihr Kind mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zu retten. Dafür wurden die Patientinnen in einer Druckkammer in Ramersdorf behandelt.

Feuerwehr München hilft bei Kohlenmonoxid-Vergiftung - Mutter und Kind in Druckkammer behandelt

Nachdem in einer Wohnung im Großraum Donauwörth Kohlenmonoxid austrat, musste schnell gehandelt werden. Die 27-jährige Frau und ihre achtjährige Tochter waren schwer verletzt und nur noch bedingt ansprechbar.

Zur Rettung brauchte es laut Feuerwehr eine Druckkammer, da sich bei der Vergiftung Kohlenmonoxid im Blut leichter bindet als Sauerstoff und diesen verdrängt. In der Schleuse atmen die Patienten reinen Sauerstoff ein, wobei der Druck in dem geschlossenen Raum höher ist als der Umgebungsdruck draußen.

Die nächste Druckkammer vom Einsatzort aus, befindet sich in der Feuerwache Ramersdorf in München.

Zwei Hubschrauber flogen die Patientinnen daher in eine Münchner Klinik. Dort wurde die Erstversorgung durchgeführt.

Anschließend wurden Mutter und Tochter mit zwei Rettungswagen nach Ramersdorf transportiert. Beide wurden dort in der Druckkammer für längere Zeit unter medizinischer Überwachung geschleust.

