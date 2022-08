Konzert von Robbie Williams in München ‒ Besucher brauchen Geduld bei der Abreise, feste Schuhe & Regenponchos

Von: Jonas Hönle

Tipps und Hinweise für Besucher des Konzerts von Robbie Williams in München. © Zac Goodwin/dpa

Wetterfeste Schuhe, Regenponchos und viel Geduld bei der Abreise - Tipps und Hinweise für Besucher des Konzerts von Robbie Williams an der Messe München.

Nach den Mega-Events von Andreas Gabalier und Helene Fischer auf dem Messe-Gelände in München steht nun das Konzert von Robbie Williams am Samstag an.

Tipps und Hinweise für Besucher des Konzerts von Robbie Williams an der Messe München

Wie bei den vorherigen Veranstaltungen sind auch wieder die Johanniter im Einsatz und geben Tipps und Hinweise für die Besucher:

„Wetterfestes und bequemes Schuhwerk sowie ein Regenponcho sind für den Konzertbesuch in Riem wirklich elementar, denn viele Flächen sind nicht asphaltiert und Schirme dürfen auf das Gelände aus Sicherheitsgründen nicht mitgebracht werden“, sagt Michael Streng von den Johannitern.

Zudem sei es wichtig, während des Konzerts anderthalb bis zwei Liter alkoholfreie Flüssigkeit zu trinken, da ein solches Event sowie die An- und Abreise für den Körper anstrengend sei.

Hinweis für Konzert-Besucher von Robbie Williams - Geduld bei der Abreise

Außerdem sollten Fans von Robbie Williams Geduld mitbringen. Besonders bei der Abreise vom Konzert, wenn sich rund 90.000 Menschen auf die Shuttlebusse auf den Außenparkplätzen verteilen oder ihren Weg zur U-Bahn der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bahnen, sollte nicht gedrängelt werden. Für den Heimweg sei aus Erfahrung mit bis zu zwei Stunden zu rechnen.

Wegen dem Konzert von Robbie Williams auf dem Messegelände München müssen auch Anwohner mit Beeinträchtigungen im Verkehr rechnen.

