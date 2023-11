Bald Open-Air-Konzerte in der Allianz Arena? Olympiastadion München muss wegen Sanierung schließen

In der Allianz Arena in München könnten bald Open-Air-Konzerte und Fußball-Spiele stattfinden. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

In der Allianz Arena könnten neben Fußball-Spielen auch bald Open-Air-Konzerte stattfinden. Das Olympiastadion München muss wegen Sanierung schließen.

München ‒ Die Aufteilung war in München bisher klar: In der Allianz Arena wird nationaler und internationaler Fußball gespielt, im Olympiastadion finden Veranstaltungen und Open-Air-Konzerte statt.

Da das Olympiastadion jedoch saniert wird und ab Herbst 2025 bis voraussichtlich Frühjahr 2027 komplett geschlossen werden muss, musste eine neue Lösung gefunden werden. In diesem Zeitraum sollen dann auch Konzerte im Fröttmaninger Stadion stattfinden.

Open-Air-Konzerte in der Allianz Arena wegen Sanierung des Olympiastadion München

„Open-Air-Konzerte sind für die OMG der wichtigste Geschäftsbereich. Darum freue ich mich bei unserer Suche nach alternativen Standorten, mit der Allianz Arena München Stadion GmbH eine Partnerin gefunden zu haben, um in der Zeit der Stadionsanierung den Konzertveranstalter:innen weiterhin eine geeignete Veranstaltungsstätte anbieten zu können“, erklärt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH (OMG).

Die Kooperation mit der Allianz Arena schaffe die Möglichkeit, auch während der Schließung des Olympiastadions Open-Air-Ereignisse nach München zu holen.

„Wir sind sehr glücklich, in Zukunft neben den Weltstars des Fußballs auch Größen aus der Musikszene in unserer Allianz Arena begrüßen zu können,“ erklärt Andreas Jung, Marketing-Vorstand des FC Bayern. „Neben den vielen sportlichen Highlights wie der EURO 2024, dem Champions League-Finale 2025 und einem weiteren NFL-Spiel werden Open-Air-Konzerte in unserem Stadion sicher ein besonderes Erlebnis für alle Gäste.“

Fußball und Konzerte in der Allianz Arena - Stadt München muss Aussetzung der Nutzungsbeschränkung vereinbaren

Doch dieses Konzept ist nicht einfach umzusetzen. „Ein Fußballstadion temporär für Konzerte zu öffnen ist auch rechtlich nicht trivial,“ erklärt Kommunalreferentin Kristina Frank

Aktuell wird zwischen der Allianz Arena München Stadion GmbH (MSG), der Olympiapark München GmbH und der Landeshauptstadt München (LHM) geregelt, wie die Aussetzung der Nutzungsbeschränkung im Erbbaurechtsvertrag zwischen MSG und LHM durch eine noch abzuschließende Vereinbarung erreicht wird.

Sie ist nötig, um die geplante Nutzung für Konzerte in der eigentlich Fußball-Spielen vorbehaltenen Allianz Arena im Zeitraum von 2025 bis 2027 zu realisieren.

Sollte der Kommunalausschuss am 9. November 2023 dafür stimmen, die Kooperation zu ermöglichen, muss das Votum abschließend in der Vollversammlung am 29. November 2023 bestätigt werden.

