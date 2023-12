182 Konzerte vor Sonnenaufgang am schwebenden Flügel – Projekt für Konzerthaus im Münchner Werksviertel

Der Künstler Alain Roche, der 182 Tage lang jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang im Werksviertel ein Klavierkonzert in 10 Meter Höhe geben will, sitzt an seinem beleuchteten Flügel, der an einem Kran gehalten wird. © Peter Kneffel/dpa

Die Klavierkonzerte mit einem von einem Kran hängenden Flügel in zehn Meter Höhe sind dem geplanten Konzerthaus im Werksviertel in München gewidmet.

München – Ein Konzert vor Sonnenaufgang in zehn Meter Höhe an einem hängenden Flügel - davon will der Schweizer Pianist Alain Roche insgesamt 182 geben.

Am Mittwoch gab er einen ersten Vorgeschmack im Werksviertel in München, wo der neue Konzertsaal entstehen soll. Bis zum 20. April 2024 will Roche dort jeden Morgen spielen.

182 Konzerte am schwebenden Flügel im Werksviertel in München - Pianist Roche spielt vor Sonnenaufgang mit Geräuschen aus ganz Bayern

Die Klavierkonzerte sollen von Geräuschen aus ganz Bayern untermalt werden.

Für das Projekt mit dem Namen „When The Sun Stands Still - Von Sonnwende zu Sonnwende“ wurden 40 Mikrofone in ganz Bayern verteilt - auf der Zugspitze, in der Teufelshöhle Pottenstein, im Nationalpark Bayerischer Wald, unter Baumrinden, im Wasser, im Eis und auf Bäumen.

Das Erwachen der Natur, das diese Mikrofone einfangen, soll in die Konzerte eingespielt werden, berichtet die dpa.

Klavierkonzert-Projekt ist dem geplanten Konzerthaus im Münchner Werksviertel gewidmet

Das Projekt ist dem künftigen Konzertsaal gewidmet, dessen Zukunft nach der von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angeordneten „Denkpause“ unklar war.

Kunstminister Markus Blume kündigte im November an, das Vorhaben deutlich abspecken zu wollen. „Ich möchte, dass aus einem Milliarden- ein Millionen-Projekt wird“, sagte der CSU-Politiker damals der Süddeutschen Zeitung. „Wir brauchen eine andere Größenordnung.“

Die letzte Kostenschätzung belaufe sich auf rund 1,3 Milliarden Euro, sagte Blume. „Für mich ist klar: In diesen Zeiten von Krieg, von Umbruch, von Unsicherheit ist unser Bekenntnis nur einzulösen, wenn wir das Projekt so aufsetzen, dass wir es auch verwirklichen können.“ Er betonte: „Deshalb heißt die Devise für mich: abspecken.“

Neue Heimat für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks kostet rund 1,3 Milliarden Euro

Der Freistaat plant das Konzerthaus, das vor allem Spielstätte des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) werden soll.

„Wir haben nie aufgehört, daran zu glauben, dass das Konzerthaus kommt. Nun setzen wir mit „When The Sun Stands Still“ erneut ein Zeichen“, sagte Martina Taubenberger, Künstlerische Leiterin von Werksviertel-Mitte Kunst. „Und wir zeigen gleichzeitig, wie ein Konzerthaus in München sich mit ganz Bayern verbinden kann.“

