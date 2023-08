Zahl der Krankschreibungen in Bayern erreicht neuen Höchststand ‒ Arbeitnehmer fallen 2023 öfter aus

DAK-Analyse

Menschen in Bayern sind 2023 öfter krankgemeldet. Die Zahl der Krankschreibungen hat einen neuen Höchststand erreicht. Warum die Arbeitnehmer fehlen...

München ‒ Die Zahl der Krankschreibungen in Bayern ist 2023 auf einen neuen Höchststand geschnellt. Fast jeder zweite Arbeitnehmer war in diesem Jahr schon einmal krankgeschrieben, teilt die Krankenversicherung DAK am Donnerstag in München mit. Diese Zahlen würden sonst erst zum Jahresende erreicht.

Zahl der Krankschreibungen in Bayern erreicht 2023 neuem Höchststand

„Im ersten Halbjahr 2022 hatten wir bezogen auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte rund 62 Krankschreibungs-Fälle, in diesem Halbjahr sind es rund 90 Fälle. Das ist ein enormer Anstieg von 45 Prozent“, sagte Sophie Schwab, Landeschefin der DAK-Gesundheit in Bayern laut dpa.

Demnach waren 47,5 Prozent der Arbeitnehmer damit 2023 bereits mindestens einmal arbeitsunfähig

Nach einer aktuellen Analyse der DAK-Gesundheit stieg der Krankenstand auf 4,8 Prozent. Das ist der höchste Stand im Freistaat seit dem Start der Halbjahresstatistik vor sieben Jahren. Damit lag Bayern allerdings noch unter dem Bundesdurchschnitt von 5,5 Prozent.

Arbeitnehmer fallen 2023 häufiger aus - Erkrankungen häufiger, aber kürzer

Vor allem kurze Erkrankungsfälle seien häufiger gewesen als sonst. „Das sehen wir daran, dass die Beschäftigten durchschnittlich nur 9,7 Tage krankgeschrieben sind. Die Falldauer in früheren Halbjahren war immer wesentlich höher,“ sagte Schwab.

Am stärksten stieg die Zahl der Fälle den Angaben zufolge bei Atemwegserkrankungen. So gab es bei den Krankschreibungen wegen Husten, Schnupfen und anderer Infekte 78 Prozent mehr Fälle.

Einen bemerkenswerten Anstieg (plus 52 Prozent) gab es auch bei Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen (plus 58 Prozent).

Die Unternehmen in Bayern sollten auch im eigenen Interesse verstärkt auf den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden achten, betonte Schwab.

Zahl der Fehltage wegen Corona geht deutlich zurück

Die Zahl der Fehltage wegen Covid-19 ging laut DAK im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, diese machten noch 2,3 Prozent am Krankenstand in Bayern aus. Im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 11,3 Prozent.

Der Bundesvergleich zeigt für Bayern in diesem Jahr weniger coronabedingte Fehltage als im Bundesdurchschnitt. Im Vorjahreszeitraum waren es laut DAK noch mehr Fehltage als im Bund.

Die DAK-Gesundheit ist mit 5,5 Millionen Versicherten, davon rund 750.000 in Bayern, nach eigenen Angaben die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands.

