Neues Kreativlabor in München-Freiham ‒ Wo Mint-Fächer auf Medien treffen

Von: Andreas Schwarzbauer

Agnieszka Spizewska (von links), Sophia Kiehlmann, Björn Friedrich und Bürgermeisterin Verena Dietl haben jetzt das Kreativlabor in Freiham offiziell eröffnet. © Andreas Schwarzbauer

Experimentieren und ausprobieren für alle Altersgruppen: In Freiham eröffnet das Kreativlabor – welche Angebote es dort gibt und wie es entstand...

München/Freiham ‒ Roboter bauen und programmieren, mit Lötkolben und 3D-Stiften basteln oder einen eigenen Rap-Song aufnehmen – das und noch vieles mehr bietet das neue Kreativlabor an der Ute-Strittmatter-Straße 6 in Freiham an.

„Es ist ein außerschulischer Lern- und Freizeitort, an dem die Besucher selbst gestalten, ausprobieren und experimentieren können“, sagt Agnieszka Spizewska, Vorsitzende von Little Lab.

Ihr Verein bringt Kindern und Jugendlichen spielerisch Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, sogenannte Mint-Fächer, näher.

Kreativlabor in Freiham bringt Kindern Mint-Fächer und Medien näher

Für das Kreativlabor hat sie sich mit Sophia Kiehlmann und Björn Friedrich von Studio im Netz (Sin), einer medienpädagogischen Einrichtung, zusammengetan. „Unsere Bereiche ergänzen sich gut. Es gibt große Schnittmengen, bei denen Technik auf neue Medien trifft“, sagt Kiehlmann. Ein Beispiel seien die Robotik-Kurse. Die Teilnehmer lernen, die Maschine mechanisch zu konstruieren und sie dann mit dem Tablet zu programmieren.

Beide Vereine sind schon länger im 22. Stadtbezirk aktiv und suchten dringend Räume. Little Lab war bis zum Abriss im Ladenzentrum an der Wiesentfelser Straße und zuletzt übergangsweise bei der Spiellandschaft Stadt am Westkreuz untergekommen.

Ihr Material mussten Spizewska und ihre Mitstreiter aber auf vier verschiedene Standorte aufteilen. „Das war nicht ideal“, sagt sie. Sin hatte sogar von Anfang an keine feste Anlaufstelle, sondern ist mit seinen Angeboten zu seinen Kooperationspartnern gekommen. „Unser Ziel war aber schon immer, ein Medienkulturzentrum zu schaffen“, sagt Kiehlmann. Mit dem Kreativlabor seien sie nun freier und flexibler. „Wir können uns total ausprobieren“, sagt sie.



50 Kreativlabor @andy (2).jpg © Andreas Schwarzbauer

Forschervormittag und Digitaltreff

Die ersten Veranstaltungen stehen bereits fest. Es wird unter anderem eine regelmäßige Mediensprechstunde, einen monatlichen Eltern-Kind-Forschervormittag, einen Digitaltreff und eben einen Robotik-Kurs geben. Im Kreativlabor sollen neben Workshops und Beratungen aber auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte stattfinden.

Alle Angebote sind kostenlos, denn: „Wir wollen jedem Zugang zu den Formaten ermöglichen“, sagt Spizewska. Finanziert wird die Einrichtung vom Kulturreferat und verschiedenen Stiftungen.



Bei der Eröffnung sagte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen hier zusammenkommen und sich ausprobieren können.“ Mint und Medien seien wichtige Themen, die immer mehr Fahrt aufnähmen. „Deshalb können wir gar nicht früh genug anfangen, die Kleinsten spielerisch heranzuführen.“

Offen für jede Altersgruppe

BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) wiederum freute sich, dass das Kreativlabor schon jetzt öffne, obwohl Freiham nur teilweise bezogen ist. „Wir brauchen Angebote, die von Beginn an da sind“, meinte er. Spizewska betont aber: „Es ist nicht nur ein Laden für Freiham. Es ist offen für alle Bewohner aus der Umgebung und aus allen Altersgruppen.“



Die nächsten Veranstaltungen im Kreativlabor sind die Familienforscherstunden (Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr) und der Digitaltreff mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ (Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 bis 21.30 Uhr). Weitere Infos gibt es unter www.kreativlabor-freiham.de.

