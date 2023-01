Krebs als psychische Belastung ‒ Klinik München informiert über verschiedene Aspekte der Erkrankung

Von: Kristina Beck

Ein Mitarbeiter betrachtet in einem Kontrollraum des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) auf einem Monitor das Querschnittsbild einer Prostata. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

Zum Weltkrebstag klärt die München Klinik Bogenhausen zum Thema „Krebs“ auf. Die Online-Veranstaltungsreihe richtet sich an Patienten, Angehörige und Interessierte.

München ‒ Allein in Deutschland erkranken laut Robert-Koch-Institut jedes Jahr rund 500.000 Menschen neu an Krebs. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland.

Zum Weltkrebstag: Klinik München Bogenhause bietet Infoveranstaltungen an

Am 4. Februar findet alljährlich der Weltkrebstag statt, um die Vorbeugung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. In einer begleitenden Veranstaltungsreihe klären Experten des Onkologischen Zentrums der München Klinik Bogenhausen zu Themen auf, die alle Krebserkrankten und deren Umfeld betreffen können, aber im Rahmen der Diagnose nicht immer präsent sind.

Die Veranstaltungen finden als Online-Event statt, die Teilnahme ist kostenfrei. Zuschauer haben die Möglichkeit, während der Veranstaltung per Chat Fragen an die Referenten zu stellen. Anmeldung und Live-Stream gibt es unter www.muenchen-klinik.de/krebs.

Es werden folgende Veranstaltungen angeboten:

Welche Unterstützung braucht die Psyche? | Online-Veranstaltung am Dienstag, 31. Januar, ab 18 Uhr

| Online-Veranstaltung am Dienstag, 31. Januar, ab 18 Uhr Wie unterstütze und pflege ich Angehörige mit Krebserkrankung? | Online-Veranstaltung am Mittwoch, 1. Februar, ab 18 Uhr

| Online-Veranstaltung am Mittwoch, 1. Februar, ab 18 Uhr Wege aus der Erschöpfung: Was kann ich gegen Fatigue bei Krebs tun? | Online-Veranstaltung am Donnerstag, 2. Februar, ab 18 Uhr

