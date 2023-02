Gedenkt-Akt zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs ‒ Impressionen aus München

Königsplatz, Odeonsplatz, Marienplatz ‒ an vielen Orten Münchens wurde heute an den Kriegsbeginn vor einem Jahr in der Ukraine erinnert.

1 / 6 Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Ukraine-Krieges auf dem Marienplatz in München. Die blau-gelbe Flagge ist das Erkennungszeichen der Solidarität an diesem 24. Februar 2023. © Nilofar Ahmadi

2 / 6 Plakataktion „365 Tage Krieg – 365 Friedenstauben“ am Odeonsplatz: Seit Kriegsbeginn bat die Münchnerin Cordula Tettau jeden Tag eine fremde Person, egal welcher Herkunft und welchen Alters, eine Friedenstaube zu zeichnen. © Nilofar Ahmadi

3 / 6 P1270533.JPG © Nilofar Ahmadi

4 / 6 Ukrainer zeigen ihre Dankbarkeit. © Nilofar Ahmadi

5 / 6 Ein Gruppe singt die Nationalhymne der Ukraine. © Nilofar Ahmadi

6 / 6 Valentina, die bereits seit 2014 in Deutschland ist, erzählt von ihrer Mutter, die im Krieg gestorben ist. © Nilofar Ahmadi