Gedenkt-Akt zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar ‒ Bilder aus München

Bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Ukraine-Krieges ist auch eine ukrainische Sängerin dabei. © Nilofar Ahmadi

Königsplatz, Odeonsplatz, Marienplatz ‒ an vielen Orten Münchens wurde heute an den Kriegsbeginn vor einem Jahr in der Ukraine erinnert.

München ‒ In Blau-Gelb erstrahlt der Marienplatz in München am 24. Februar 2023, Menschen kommen blau-gelb bemalt mit Plakaten und ukrainischen Flaggen, um Solidarität mit dem kriegsgebeutelten Land in Osteuropa zu zeigen. Die Kundgebung gehört zu einer Reihe von Aktionen, die an den Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar 2022 erinnern.

Hallo hat Impressionen aus der Stadt gesammelt.

Nilofar Ahmadi

