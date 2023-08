Münchner Handwerkskammer-Präsident wegen Inflation und Bauflaute besorgt ‒ „Steuern auf tiefe Krise zu“

Krise im Baugewerbe

+ © Matthias Balk/dpa Das Baugewerke in München und Bayern steckt in der Krise. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Das Baugewerbe in Bayern steckt in der Krise. Auch in München geht die Betriebsauslastung bei Handwerker zurück und die Zahl der Beschäftigten sinkt.

München ‒ Zwölf Prozent weniger Aufträge und etwa 30 Prozent weniger Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: Für Bayerns Baugewerbe hat das erste Halbjahr 2023 keine guten Nachrichten bereitgehalten.

Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstags und der Handwerkskammer München und Oberbayern, sieht die Entwicklungen mit großer Sorge. „Wir steuern auf eine tiefe Krise zu“, sagte er bei einem Pressegespräch in München.

Krise im Baugewerbe färbt auf andere Handwerksbetriebe ab

Die Krise im Baugewerbe färbt bereits jetzt auf andere Handwerksbereiche ab. „Manche Schreiner merken schon, dass sie weniger Küchen fertigen müssen. Auch einige Bodenleger spüren bereits einen Auftragsrückgang“, so Peteranderl.

Generell seien die Umsätze bei Bayerns Handwerkern in den ersten zwei Quartalen zwar um zehn Prozent auf 71 Milliarden Euro gestiegen. „Nach Abzug der Preissteigerungen verbleibt unterm Strich allerdings ein reales Minus von 0,7 Prozent.“

Betriebsauslastung bei Handwerkern geht auch in München zurück

Das gilt auch für die gut 19.000 Münchner Handwerksbetriebe. Nominell hätten diese im ersten Halbjahr allerdings einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro eingefahren.

Die generelle Geschäftslage bewerten immerhin noch 81 Prozent der Münchner Betriebe als gut oder befriedigend. Die Betriebsauslastung ging aber leicht zurück auf 79 Prozent. Heißt konkret: Die Münchner Handwerker haben in ihren Büchern im Schnitt noch Aufträge für 9,1 Wochen. Das ist gut 0,6 Wochen weniger als noch vor einem Jahr.

Zahl der Beschäftigten im Handwerk sinkt

Die schwächelnde Konjunktur hat auch beim Personal Konsequenzen. Zum dritten Mal in Folge könnte die Zahl der Beschäftigten sinken. Ende Juni waren noch circa 940.500 Menschen im bayerischen Handwerk beschäftigt – davon gut 70.000 in München. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das sowohl in ganz Bayern als auch in der Landeshauptstadt 0,8 Prozent weniger Beschäftigten.

Ein Problem: Fehlen Anschlussaufträge ist es für Handwerksfirmen schwieriger, Kurzarbeit zu beantragen. Stattdessen würde Personal ausgestellt. „Wir fürchten, dass sich diese Arbeitnehmer ganz von der Branche abwenden könnten – ähnlich wie im Gastronomiegewerbe während Corona“, betonte Peteranderl.

München: Deutlich mehr Azubis in Handwerksberufen

Eine gute Nachricht gibt es aber: Die Zahl der Auszubildenden steigt, wie Franz Hüpers, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Handwerkstags, erklärte. Bis Ende Juli konnten die bayerischen Handwerkskammern 15.200 neuen Lehrverträge registrieren – ein Plus von 1,6 Prozent.

In München fiel die Steigerung mit 3,6 Prozent mehr als doppelt so hoch aus. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt heuer bereits 4600 Ausbildungsverträge abgeschlossen.

Münchner Betriebe werden aus der Stadt vertrieben

Die Zahl der Handwerksbetriebe selbst nimmt in München seit Jahren rapide ab. Waren es Ende 2012 noch gut 22.500 sind es jetzt nur noch rund 19.000. „Das liegt an der städtischen Politik, die zur Abwanderung ins Umland führt“, erklärte der Münchner Handwerkskammer-Präsident.

Konkret kämen viele Handwerks- und Lieferfahrzeuge nicht mehr in die Stadt hinein, weil Straßen zu eng oder mit Fahrverboten belegt seien, so Peteranderl. Zudem fehle es ausreichend Gewerbeflächen in der Stadt. „Gemessen an der Zahl aller Handwerksbetriebe in München bieten sind neue Gewerbehöfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Handwerkstags-Geschäftsführer Hüpers.

