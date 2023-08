Küchen-Brand in München löst Feuerwehr-Einsatz aus ‒ Flammen schlagen bereits aus Fenster

Von: Jonas Hönle

Feuerwehr-Einsatz in München wegen Küchen-Brand. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München rückte wegen einem Küchen-Brand zum Einsatz aus und öffnete zur Kontrolle mehrere Wohnungen wegen dem Rauch mit Gewalt.

München / Giesing ‒ In einem Mehrparteienhaus in München ist eine Küche in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus und konnte ein Übergreifen der Flammen vom vierten Stock auf darüberliegende Wohnungen verhindern.

Feuerwehr-Einsatz in München wegen Küchen-Brand

Mehrere Anwohner bemerkten am Dienstagabend Rauch aus einer Wohnung an der Aignerstraße und alarmierten die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Küchen-Fenster. Die Bewohner der Brand-Wohnung befanden sich bereits im Freien in Sicherheit.

Die Feuerwehrleute rückten zum Löschangriff vor, setzten einen Rauchschutzvorhang vor die Wohnung und brachten das Feuer nach einer Viertelstunde unter Kontrolle.

Da Rauch aus der Wohnung austrat, kontrollierten die Einsatzkräfte das Treppenhaus und umliegende Wohnparteien auf Verrauchung.

Feuerwehr kontrolliert Wohnungen in der Aignerstraße auf Rauch

Um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen, kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Mittels einer Drehleiter wurden Teile des Dachstuhls begutachtet, dort bestand jedoch kein Handlungsbedarf.

Nachdem die Lüftungsmaßnahmen abgeschlossen und alle von der Feuerwehr gewaltsam geöffneten Türen wieder gesichert worden waren, war der Einsatz nach knapp 50 Minuten beendet.

Die Brand-Wohnung ist derzeit unbewohnbar, Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

