Küchen-Brand in München ‒ Nachbarn retten Familie aus Wohnung und verhindern Schlimmeres

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr München rückte zu einem Küchen-Brand aus. Nachbarn retteten die Familie aus der Wohnung und verhinderten Schlimmeres. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Bei einem Küchen-Brand in München entstand ein hoher Sachschaden. Nachbarn konnten die Familie rechtzeitig aus der Wohnung retten und Schlimmeres verhindern.

München / Berg am Laim ‒ Nachbarn haben bei einem Küchen-Brand in München Schlimmeres verhindert. Ein Frau bemerkte die Flammen und klingelte die Familie aus Wohnung. Ein weiterer Nachbar leitete erste Löschmaßnahmen ein und verhinderte dadurch ein größeres Feuer.

Nachbarn in München retten Familie vor Küchen-Brand aus Wohnung

Durch das schnelle Eingreifen der Nachbarin konnte sich die Familie am Montagabend rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr an der Hermann-Weinhauser-Straße in Berg am Laim eintraf, standen bereits alle Beteiligten vor dem Mehrfamilienhaus.

Auch der Nachbar hatte sich nach dem ersten Löschversuch vor dem Rauch ins Freie gerettet, heißt es von der Feuerwehr München. Der Rettungsdienst untersucht alle Betroffenen, glücklicherweise hatten keine Personen Verletzungen durch den Brand erlitten.

Die Feuerwehr konnten dann das Feuer endgültig löschen und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entrauchen.

Feuerwehr München löscht Brand in Wohnung - Hoher Sachschaden durch Verrußung

Nach Beendigung der Löscharbeiten zeigte sich das ganze Ausmaß. Einrichtungsgegenstände in der Küche waren in Brand geraten. Dadurch kam es auch zu einer massiven Verrußung in weiteren Bereichen der Wohnung.

Die Familie kommt vorübergehend bei der Großmutter unter.

Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Als in der Wohnung eines 22-Jährigen in München ein Feuer ausbrach, versuchte er dieses selber zu löschen. Dabei verletzte er sich...

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.