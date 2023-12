Kunstraum statt Postbank? Münchner Künstler will Stadt in die Pflicht nehmen

Statt Leerstand: Tobias Sehr möchte diese ehemalige Postbankfiliale mit Kunst bespielen. © Marie-Julie Hlawica

Künstler kommen in München oft zu kurz. Eine leer stehende Postbank in der Maxvorstadt könnte nun aber zum Kunsthaus werden. Hallo hat nachgefragt...

München – So gerne sich München „Weltstadt mit Herz“ nennt, Künstler kommen hier zu kurz, sagt Tobias Sehr – und forderte jetzt in der Bürgerversammlung in der Maxvorstadt, die ehemalige Postbankfiliale an der Theresienstraße für Künstler zu öffnen. Das Gebäude wird seit der Filial-Schließung vor über einem Jahr nicht mehr genutzt.

Raum für Kultur - Postbank an der Theresienstraße in München soll Kunsthaus werden

„Innerstädtische Ateliers sind rar, unbezahlbar oder weit ab vom Schuss, wie etwa die in der Domagkstraße“, argumentiert der Kunst-Agent mit Ladengeschäft an der Amalienstraße. „Dabei gibt es genug geeigneten Leerstand mitten in der Stadt, der einfach und günstig umgenutzt werden könnte. So könnte man Münchner Kreativen nicht nur die nötigen Projekt-Räume zu günstigen Konditionen bieten, sondern mit Kunst und ihrer Sichtbarkeit auch ein leeres Gebäude optisch aufwerten.“

Konkret also das Gebäude an der Kreuzung Amalien- und Theresienstraße. „Hier jungen Kreativen – noch dazu mitten im Kunstareal – neue Möglichkeiten zu bieten, wäre ideal. Die ehemalige Schalterhalle könnte ein Showroom sein, dazu gibt es eine Küche, Toiletten und einige Büroräume“, hat er herausgefunden.

Wenig Künstler-Ateliers in der Innenstadt - Tobias Sehr fordert Zwischennutzung in Maxvorstadt

Sein Bürgerversammlungs-Antrag, hier eine städtische Zwischennutzung für „bürgernahe Kunst- und Kulturveranstaltungen“ zu prüfen und möglich zu machen, kam gut an und wurde angenommen.

Wie Hallo auf Nachfrage erfahren hat, erhält seine Idee auch Zuspruch aus dem BA: „Ich begrüße es sehr, dass aus unserem Viertel so viel Engagement für Kunst und Kultur kommt! Die Maxvorstadt ist mit dem Kunstareal das Kulturviertel in unserer Stadt“, sagt Florina Vilgertshofer (Grüne), Vorsitzende des Unterausschusses Kultur im BA-Maxvorstadt.

Dennoch gebe es zu wenig Orte für Münchner Kreative. Und weiter: „Natürlich unterstützen wir gerne bei der Suche nach geeigneten Räumen für freie Kunst. Die breite Unterstützung des Antrags auf der Bürgerversammlung macht ja sehr deutlich, dass wir solche Orte brauchen.“

Zustimmung des BA für mehr Kunst und Kultur - zu wenig Orte für Kreative

Tobias Sehr ist in München kein ganz Unbekannter. Mit der erfolgreichen Zwischennutzung der Fraunbergateliers in Thalkirchen hat er 2019 bis 2021 bewiesen, dass so ein Projekt Erfolg hat (Hallo berichtete).

Auch der aktuell von „MunichArt“ bespielte Tunnel unter dem Oskar-von-Miller-Ring, direkt am Eingang von St. Markus, ist seinem Engagement zu verdanken. Unter dem Motto „Subkultur im Kunstareal“ ist aus dem einst dunklen Loch ein bunt besprayter Durchgang geworden, der vielfältige Nutzung öffentlicher Räume zeigt.

Da der Tunnel zugeschüttet werden soll, sucht Sehr nach neuen Räumen, kam so auf die Postbank. „Es liegt an der Stadt, mit dem Eigentümer der Ex-Postbank ins Gespräch zu kommen, das Gebäude anzumieten und per Nutzungsüberlassung zu günstigen Konditionen an die Künstler weiterzugeben.“

Bei allem Wunschdenken bleibt er Realist: „Um temporär ein Kulturzentrum, Ausstellungen oder Veranstaltungen zu organisieren, wäre eine Mietdauer von drei Jahren gut.“

Das Lovecraft am Stachus war als Zwischennutzung des ehemaligen Kaufhauses mit Kunst, Kultur und Sport geplant. Doch das Projekt hat keine Zukunft.

