Abschied der Aufbaugeneration und Neuwahlen beim Kulturzentrum Trudering

Nachfolge ist gesichert

+ © Renate Winkler Schlang Der neue Vorstand des Vereins Bürgerzentrum Trudering mit Heike Rieger (von links), Gerhard Fuchs, Ingo Mittermaier, Karl-Heinz Borsian, Ingrid Bals und Erich Spensberger. © Renate Winkler Schlang

Gerti und Erich Ziegltrum sowie Joseph Schrank haben im Kulturzentrum um alles gekümmert. Nun wollen sie nicht mehr.

Trudering – Am Ende gab es Standing Ovations: Joseph Schrank, Gerti Ziegltrum und Erich Ziegltrum haben sich bei der Mitgliederversammlung des Vereins Bürgerzentrum Trudering nicht mehr für einen Posten im Vorstand zur Verfügung gestellt. Damit geht im Trägerverein des bald 20-jährigen Kulturzentrums eine Ära zu Ende, die der Aufbaugeneration. Vereinschef Ingo Mittermaier ernannte die drei Personen in einer am Ende sehr emotionalen Versammlung zu Ehrenmitgliedern. Die Nachfolge ist gesichert: In großer Einmütigkeit wählte sich der Verein einen neuen Vorstand, wieder mit Mittermaier an der Spitze.

Unter all den Stadtteilkulturzenten Münchens ist Trudering ein Sonderfall: Während überall sonst die Stadt Bauherrin war und das Kulturreferat die Zentren unter seinem Dach hat, haben die Truderinger durch jahrzehntelanges Spendensammeln so viel Geld für ein Bürgerhaus zusammengebracht, dass die Stadt schließlich gar nicht mehr anders konnte, als den Bau zu unterstützen. Der Verein war offiziell Bauherr und ist seit der Einweihung des Zentrums auch dessen Träger — zwar bezuschusst von der Stadt, dennoch verantwortlich für Haus und Technik, Personal und Programm.

Jede Schraube ist dem Trio bekannt

Ohne Personen wie das Ehepaar Ziegltrum und Joseph Schrank und ihr weit über das Übliche hinausreichende ehrenamtliche Engagement hätte das nicht funktionieren können. Erich Ziegltrum und Joseph Schrank waren seinerzeit bereits im Bauausschuss, als es ernst wurde. Sie halfen mit bei der Ausstattung der zunächst leeren Hülle: Von den Stühlen bis zum Konzertflügel musste der Verein alles selbst beschaffen, ergänzen, warten, pflegen. Schrank und Ziegltrum kennen jede Schraube, jeden Scheinwerfer, jeden Handwerker und Lieferanten.



Als sich dann einmal keiner fand für die Buchhaltung, brachte Ziegltrum seine Frau Gerti ins Spiel. Diese kümmerte sich fortan ums Geld und die Zahlen, bald aber auch ums Personal: Die gute Seele des Hauses. Viel zu tun, denn der Betrieb gleicht durchaus einem mittelständischen Unternehmen. Alle drei verbrachten nach ihrem regulären Berufsleben eine zweite, mindestens Halbtagskarriere in „ihrem“ Kulturzentrum.



Arbeit machte Spaß und hielt jung

Nun sind sie alle bereits in ihren Achtzigern. Die Ziegltrums gehen „in den Ruhestand“, Joseph Schrank will noch weiter helfen bei der Veranstaltungstechnik. Dennoch hinterlassen sie alle so große Lücken, dass viele ihrer Aufgaben künftig von Profis erledigt werden müssen. Das Truderinger Kulturzentrum hat eine Halbtagsstelle für einen Gebäudemanager ausgeschrieben.



Das Fazit der drei sieht trotz all der Arbeit sehr positiv aus: So viele interessante Aufgaben, so viele interessante Leute, immer auf dem neuesten Stand bleiben: Das habe Spaß gemacht und sie letztlich auch jung gehalten. Am Ende wünscht sich Gerti Ziegltrum, sichtlich gerührt vom Abschied, von „ihren“ Mitgliedern und dem Publikum wieder regelmäßig so volles Haus wie vor der Coronapandemie.



Das ist der neue Vorstand

Dankesworte und persönliche Präsente kamen auch vom BA-Vorsitzenden Stefan Ziegler. Dieser leitete auch die Neuwahlen des Vorstands. Mit großer Mehrheit oder einstimmig gewählt wurden: Ingo Mittermaier als Erster Vorsitzender, Heike Rieger als Zweite Vorsitzende, Gerhard Fuchs als Dritter Vorsitzender, Erich Spensberger als Schatzmeister, Ingrid Bals als Stellvertretende Schatzmeisterin, Renate Winkler-Schlang als Schriftführerin und Karl-Heinz Borsian als Stellvertretender Schriftführer. Revisoren sind Josef Howacker und Gerti Seide.