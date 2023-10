35.000 Menschen bei Kundgebung „Bayern gegen Rechts“ in München ‒ Knobloch warnt vor Erstarken der AfD

Von: Jonas Hönle

35.000 Demonstranten gehen in München gegen Rechts auf die Straße. © Matthias Balk/dpa

Bei der Kundgebung „Zammreißen! – Bayern gegen Rechts“ am Odeonsplatz sorgts sich Charlotte Knobloch um die Demokratie und die jüdische Gesellschaft.

Update: 05. Oktober

München ‒ Bei der großen Kundgebung „Zammreißen! – Bayern gegen Rechts“ am Mittwoch haben 35.000 Menschen am Odeonsplatz demonstriert. Neben Künstlern aus Musik und Kabarett traten auch zahlreiche Redner auf.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat bei der Demonstration vor dem weiteren Erstarken der AfD gewarnt. „Wenn nach Umfragen jeder siebte bayerische Wähler am Sonntag für eine rechtsextreme Partei stimmen will, dann ist das kein bloßer Ausrutscher mehr im politischen Betrieb. Allen muss klar sein: Was heute ins Rutschen kommt, kann morgen schon unsere Demokratie unter sich begraben,“ sagte sie laut dpa.

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München (l), und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, stehen während einer Kundgebung mehrerer Bündnisse unter dem Motto „Zammreißen! Bayern gegen Rechts“ auf dem Odeonsplatz zusammen. © Matthias Balk/dpa

Die Holocaust-Überlebende sagte, sie selbst habe nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte Vertrauen in die demokratische Kultur gewonnen. „Heute erlebt die Demokratie in Deutschland ihre Feuerprobe, und ich hoffe, dass auch diesmal wieder die Optimisten Recht behalten“, mahnte die 90-Jährige. „Andernfalls sehe ich für Minderheiten wie die jüdische Gemeinschaft, aber auch für die Bevölkerung als Ganzes sehr schwere Zeiten anbrechen. Wenn Extremisten die Politik bestimmen, wird Deutschland ein anderes Land: unfreier, unsicherer und ärmer.“

Knobloch, die einige Jahre auch Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war, überlebte den Holocaust, weil sie von Menschen auf einem Bauernhof in Mittelfranken versteckt worden war.

Erstmeldung: 04. Oktober

München ‒ Die Kundgebung „Zammreißen! – Bayern gegen Rechts“ am Mittwoch, 4. Oktober, wurde vom Max-Joseph-Platz auf den Odeons­platz verlegt.

Aufgerufen wird von Bellevue di Monaco, der Lichterkette, München ist bunt! und dem Bündnis Offen bleiben!, in dem über 200 Organisationen zusammengeschlossen sind.

Ab 18 Uhr treten beim Programm am Odeonsplatz zahlreiche Künstler aus Musik und Kabarett sowie Redner auf. Mit auf der Bühne sind unter anderem...

Spider Murphy Gang (Band)

(Band) LaBrassBanda (Band)

(Band) Prof. Ursula Münch (Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing)

(Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing) Dr. Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern)

(Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern) Die Wellbrüder aus‘m Biermoos (Musikkabarett)

(Musikkabarett) Dreiviertelblut (Band)

(Band) Luise Kinseher (Kabarettistin)

(Kabarettistin) Maxi Schafroth (Kabarettist)

(Kabarettist) Kokonelle (Musikerin)

(Musikerin) Gündalein (Musikerin)

(Musikerin) Michael Mittermeier (Comedian)

(Comedian) Ami Warning (Musikerin)

(Musikerin) Willy Astor (Musikkabarett)

(Musikkabarett) Claus von Wagner (Kabarettist)

(Kabarettist) Max Uthoff (Kabarettist)

(Kabarettist) Isaac „Izzy“ Bonga (Nationalspieler und amtierender Basketball-Weltmeister)

(Nationalspieler und amtierender Basketball-Weltmeister) Friedrich Ani (Autor)

(Autor) Lena Gorelik (Autorin)

(Autorin) Suzan Cakar (Bildungsreferentin)

(Bildungsreferentin) Rüdiger Linhof und Florian Weber von Sportfreunde Stiller (Wortbeitrag)

und von (Wortbeitrag) Susi Raith (Musikerin)

(Musikerin) Claudia Hinterecker (Schauspielerin, Organisatorin von „Wir sind lauter“)

Die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer (Fridays for Future) kann wegen der Anreise zu ihrem Termin im Vatikan doch nicht bei der Kundgebung sprechen.

