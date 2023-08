Fahr-Aufträge über Apps: KVR in München geht gegen illegale Personenbeförderung mit Mietwagen vor

Mit Blick auf die Wiesn

Vor Wiesn in München will das Kreisverwaltungsreferat (KVR) gegen Unternehmen mit Mietwagen vorgehen, die illegal Fahr-Aufträge über Apps durchführen.

München ‒ Mit Blick auf die bevorstehende Wiesn geht das Kreisverwaltungsreferat (KVR) in München verstärkt gegen illegale Personenbeförderung vor. Dabei sind Unternehmen im Fokus, die über Apps, wie Uber, Fahr-Aufträge mit Mietwagen annehmen und ausführen, obwohl sie dafür keine Genehmigung haben.

Vor Wiesn: KVR in München geht gegen illegale Personenbeförderung mit Mietwagen vor

Bereits 2022 entdeckte das KVR zwei Unternehmen, die in der bayerischen Landeshauptstadt illegal gewerbliche Personenbeförderung ausführten, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Dafür nutzten die betroffenen Unternehmen entweder gefälschte oder bereits widerrufene Genehmigungsurkunden, um über Apps an Fahr-Aufträge zu kommen.

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Starnberg unterband das KVR die Arbeit des Mietwagen-Betriebs und verhängte jetzt Bußgelder im Bereich eines mittleren sechsstelligen Betrags.

Unternehmen bekommen Fahr-Aufträge über Apps

Jedoch seien dies keine Einzelfälle. Nach KVR-Angaben laufen derzeit weitere Verfahren wegen ungenehmigter Personenbeförderung.

„ Es zeigt sich, dass die Kontrollen durch das Taxibüro richtig und wichtig sind. Zum einen, um Fahrgäste zu schützen, zum anderen, um das legale und geschulte Taxigewerbe zu stärken. Das Taxigewerbe ist Teil der Daseinsvorsorge und wichtiger Mobilitätsbestandteil für viele Menschen. Dass einzelne Unternehmen sich einen Vorteil dadurch verschaffen, dass sie sich nicht an die Regeln halten, können und wollen wir nicht dulden,“ sagt Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl.

Wann ist ein Mietwagen genehmigt? Behördlich genehmigte Mietwagen sind durch eine blau-weiße Ordnungsnummer an der Heckscheibe kenntlich gemacht. Das Kreisverwaltungsreferat empfiehlt im Interesse der eigenen Sicherheit, Mietwagen, die nicht über die genannte Kenntlichmachung verfügen, zu meiden und dem Kreisverwaltungsreferat anzuzeigen. Es besteht in diesen Fällen die Gefahr, dass die Fahrzeuge illegal eingesetzt werden und sich somit der intensiven Aufsicht dieser Verkehre entziehen. Dies kann laut KVR zur Folge haben, dass die Fahrzeuge mit Blick auf den ordnungsgemäßen Zustand sowie den notwendigen Versicherungsschutz nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

