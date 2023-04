Kyivs Bürgermeister Klitschko bedankt sich für Münchner Unterstützung und Zusammenarbeit

Von: Kristina Beck

Der ehemalige Boxweltmeister und inzwischen seit 2014 Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt hat sich in einem Schreiben für Münchens Hilfe bedankt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Kyivs Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich in einem Schreiben an die Partnerstadt München für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine bedankt.

München ‒ Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte eine Delegation aus Kyiv, angeführt von Vizebürgermeisterin Hanna Starostenko, die Partnerstadt München besucht und war von Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden im Rathaus empfangen worden.

Klitschko bedankt sich für Münchens Solidarität bei OB Reiter

In einem Schreiben an OB Reiter, das die Stadt am Dienstag veröffentlicht hat, bedankt sich Kyivs Bürgermeister Vitali Klitschko für die Münchner Unterstützung und Zusammenarbeit. Die Stadt München hat in den vergangenen Monaten eine große Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen aus oder in der Ukraine gezeigt, die sich seit über einem Jahr im Krieg befindet.

Solidarität mit der Ukraine Bisher hat die Stadt 16.000 Geflüchtete aufgenommen und knapp 4,5 Millionen Euro an Spendengeldern mit der Hilfe von Bürgern und Unternehmen in die Ukraine gesendet, berichtet die Stadt Ende Februar. Mehrere Container mit Gütern sowie Fahrzeuge und Generatoren konnte die Stadt an Kyiv und die Ukraine abgeben. Zusätzlich zum Hilfsangebot der Stadt werden auch zahlreiche Vereine tätig. So werden geflüchteten Jugendlichen hier Zugänge zu Bildung geschaffen und in der Ukraine medizinische Einrichtungen ausgestattet und unterstützt.

Das Schreiben im Wortlaut:

„Im Namen der Stadt Kyiv und der ukrainischen Gesellschaft möchte ich mich bei Ihnen und allen Menschen in München herzlich bedanken für Ihre kontinuierliche Unterstützung der Ukraine und für die Hilfe für Kyiv. Die Menschen in Kyiv spüren Ihre Solidarität und Unterstützung für uns, es hilft uns stark zu bleiben in der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft.

Ich möchte den Wert der gegenwärtigen Häufigkeit von Kooperationsprojekten zwischen unseren Städten betonen. Ich bin zuversichtlich, dass sich dieser Trend zur Ausweitung unserer Zusammenarbeit in naher Zukunft fortsetzen wird, und schätze sehr die Hilfe Münchens, um Kyiv zu einem besseren Ort für seine Bürger zu machen.

Beziehungen zwischen Kyiv und München sollen ausgebaut werden

In diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern bedanken für die Organisation des Besuchs unserer Delegation. Ich schätze sehr, dass Sie sich mit unserer Delegation getroffen und konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen unseren Städten in verschiedenen Bereichen gemacht haben.

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir bereit sind, weiter daran zu arbeiten, die Beziehungen zwischen unseren Städten und Bürgern zu vertiefen. In dieser schwierigen Zeit für die Stadt Kyiv und die gesamte Ukraine schätzen wir Ihre unnachgiebige Unterstützung sehr, und weil die beispiellose Aggression gegen uns nicht aufhört, verlassen wir uns weiterhin auf Ihre weitere Hilfe, um eine friedliche Zukunft in der Ukraine aufzubauen.“

Die Landeshauptstadt hat zur Unterstützung der Geflüchteten und der Menschen in der Ukraine, insbesondere in der Partnerstadt Kyiv, ein Spendenkonto bei der Stadtsparkasse München eingerichtet:

Landeshauptstadt München

IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00

Verwendungszweck „Solidarität Ukraine“

