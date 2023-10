Spülmaschine in Münchner Wohnung gerät in Brand ‒ Ehepaar reagierte vorbildlich

In einer Wohnung an der Agnes-Bernauer-Straße in München geriet eine Spülmaschine in Brand. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr rückte zu einer Wohnung aus, in der eine Spülmaschine in Brand geraten war. Aufgrund der Reaktion des Ehepaar beschränkte sich der Schaden auf die Küche.

München / Laim ‒ Wegen einem Spülmaschinen-Brand rückte die Münchner Feuerwehr zu einer Wohnung in Laim aus. Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt.

Spülmaschinen-Brand in Münchner Wohnung - Feuerwehr-Einsatz an Agnes-Bernauer-Straße

Die Münchner bemerkten am Samstag, gegen 18.15 Uhr, das Feuer in ihrer Spülmaschine. Daraufhin alarmierten sie umgehend den Notruf 112, schlossen die Küchentüre und warteten vor dem Haus an der Agnes-Bernauer-Straße auf die Feuerwehr.

Das Ehepaar nahm die Einsatzkräfte in Empfang und schilderte den genauen Sachverhalt. Die Feuerwehr startete daraufhin den Löschangriff.

Ehepaar reagiert vorbildlich bei Küchen-Brand

Sie löschten das Feuer, das inzwischen auch auf die Küchenzeile übergegriffen hatte, und befreiten die verrauchte Küche mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch. Das restliche Gebäude blieb komplett rauchfrei.

Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der beiden blieben sie nicht nur unverletzt, sondern auch der Schaden in der Wohnung beschränkte sich einzig auf die Küche. Hier entstand laut Feuerwehr trotzdem ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Was die Ursache für den Brand der Spülmaschine war, ermittelt die Polizei.

