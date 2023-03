Kurioser Einsatz für die Bundespolizei nahe München: Tierische Ausreißer mit Helikopter gesucht

An den Bahngleisen

Die Bundespolizei suchte unter anderem mit einem Helikopter mehrere entlaufene Pferde, die aus einer Pferdekuppel nahe der Bahngleise stammen.

Die Bundespolizei musste zu einem Einsatz der anderen Art antreten. Tiere seien in der Nähe von Bahngleisen entlaufen, sodass der Bahnverkehr gestoppt werden musste...

Mammendorf ‒ Die Bundespolizei wurde am Mittwochabend, 8. März, zu einem Einsatz gerufen, wie sie ihn wahrlich nicht alle Tage erlebt. Von einer Pferdekuppel sind neun Pferde entlaufen. Gefahr entstand dadurch, dass die Kuppel nahe der Bahngleise liegt, sodass die Bundespolizei sich auf die Suche nach den Vierbeinern machte.

Bundespolizei sucht entlaufene Pferde: Naheliegende Gleise für Einsatz gesperrt

Da die direkte Gefährdung der Tiere und Bahnreisenden gegeben war, ließ die Bundespolizei den betroffenen Streckenabschnitt sperren. Die Suche wurde zusätzlich durch ein angrenzendes Waldstück erschwert, weshalb ein Helikopter zur Unterstützung gerufen wurde.

Aus der Luft konnte die Besatzung des Hubschraubers die neun entlaufenen Pferde schließlich in einem Waldstück sehen, knapp 150 Meter von den Gleisen entfernt. So konnten die Beamten am Boden die Tiere sichern und heil an die Besitzerin übergeben.

Die betroffene Bahnstrecke war für rund zwei Stunden gesperrt. Es ergaben sich zahlreiche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, so war unter anderem die Linie S 3 betroffen.

