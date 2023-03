Landkreis startet digitalen Bauantrag – warum die Stadt München nachzieht

Von: Benedikt Strobach

PDF-Dateien statt Papierstapel: Der Landkreis München ermöglicht es nun, Bauanträge auch digital einzureichen. © Panthermedia/AndreyBezuglov

Der digitale Bauantrag wurde im Landkreis erfolgreich getestet und nun umgesetzt. Auch die Stadt München möchte hier nachziehen und dem Beispiel folgen.

Landkreis / München ‒ Die zweimonatige Testphase ist vorbei. Nun startet, was der Landkreis München einen weiteren „Meilenstein für mehr Bürgerfreundlichkeit“ nennt: der digitale Bauantrag. Der Test „konnte erfolgreich abgeschlossen werden“, erklärt Sprecherin Franziska Herr auf Hallo-Anfrage.

Dies biete mehrere Vorteile: die Antragstellung werde für Bauherren einfacher. Zudem können die Verfahren in der Unteren Baubehörde auf diese Weise noch effizienter gestaltet werden. Dadurch würden die Entscheidungsprozesse beschleunigt.

Digitaler Bauantrag jetzt im Landkreis: Stadt München zieht nach

Mit der Umstellung komme auch mehr Aufwand auf die Verwaltung zu, denn die Anträge müssen künftig beim Landratsamt, nicht mehr bei den Gemeinden eingereicht werden. Dieses leitet sie dann weiter. Das werde die zuständigen Mitarbeiter mehr belasten, erklärt Herr. „Wir gehen aber davon aus, dass wir Arbeitsspitzen weitgehend durch bereits vorbereitete organisatorische Maßnahmen abfedern können.“



Auch die Stadt München hatte das digitale Angebot bereits eingeführt, erklärt Thorsten Vogel vom Planungsreferat gegenüber Hallo. „Aufgrund der damaligen Rechtslage war allerdings eine zusätzliche Einreichung in Papier nötig.“ Dies führte dazu, dass Bauherren das Angebot nicht nutzten und es wieder eingestellt wurde. Mittlerweile habe sich jedoch die Gesetzeslage geändert und der digitale Bauantrag könne auch allein eingereicht werden. Nun bereite die Stadt das Angebot erneut vor. Eine Einführung sei „im Laufe des Jahres 2023“ geplant. Was aber laut Landkreis und Stadt gleich bleibt: Die Anträge können auch weiterhin in Papierform eingereicht werden.

