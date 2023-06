Zufalls-Fund bei Einsatz im Landkreis München: Polizei entdeckt Cannabis-Aufzucht in Wohnung in Aschheim

Von: Sebastian Fuchs

Die Polizei ist bei einem Einsatz im Landkreis München zufällig auf eine Cannabis-Aufzucht gestoßen. (Symbolbild) © David Pichler/dpa

Bei einem Einsatz in Aschheim ist die Münchner Polizei zufällig auf eine Cannabis-Aufzucht gestoßen. Die Streifen waren ursprünglich aus einem anderen Grund ausgerückt.

Aschheim ‒ Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Aschheim hatten am Freitag, 23. Juni den Notruf gewählt. Der Grund: Sie hatten in einer Nachbarwohnung einen lauten Streit gehört. Die in diesem Zusammenhang geäußerten Drohungen wären auch ein Hinweis darauf gewesen, dass eine Person mit einem Messer bedroht wurde.

Streit in Wohnung in Aschheim: Münchner Polizei rückt aus

Wie die Polizei berichtet, rückten sofort mehrere Streifen zum Wohnhaus geschickt. Wie sich herausstellte, hatte sich ein 51-jähriger Bewohner mit einem 22-Jährigen gestritten, der sich trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, die Wohnung zu verlassen.

Der 51-Jährige bedrohte den jungen Mann daraufhin mit einem Messer. Im Anschluss verließ der 22-Jährige die Wohnung. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Einsatz im Landkreis München: Polizei findet Cannabis-Aufzucht

Damit aber nicht genug: Die Beamten hatten im Rahmen des Einsatzes eine Aufzuchtanlage für Cannabis in der Wohnung entdeckt. Gegen den 51-Jährigen wird daher auch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Wie die Polizei berichtet, wurden das Cannabis und ein mögliches Tatmesser sichergestellt.

