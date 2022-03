Mehrere Verletzte nach Abfeuern von Schreckschuss-Pistolen im Landkreis München

Von: Benedikt Strobach

Teilen

In zwei Gemeinden im Landkreis München wurde am Wochenende mit Schreckschuss-Pistolen gefeuert. Die Polizei konnte die beiden Täter schnappen. © Symbolfoto: Oliver Killig/dpa

Am Wochenende wurden in zwei Gemeinden im Landkreis München Schreckschuss-Pistolen abgefeuert. Die Polizei konnte die beiden alkoholisierten Täter fassen.

Die Münchner Polizei hat am Wochenende von mehreren leicht verletzten Personen in zwei Fällen von abgefeuerten Schreckschuss-Pistolen berichtet. Beide Male war eine große Zahl an Beamten im Einsatz.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Schreckschuss-Pistolen im Landkreis München abgefeuert - große Polizei-Einsätze mit mehreren Verletzten

Im ersten Fall wurde die Polizei am Freitagabend gerufen, da ein Anwohner auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Saglerstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Schüsse gehört hatte. Außerdem habe er eine Waffe gesehen. 30 Einsatzkräfte fuhren daraufhin zur Örtlichkeit. Kurz vor Mitternacht konnten die Beamten den Täter in der zugehörigen Wohnung antreffen. Er war dort zu Besuch bei einer Bekannten. Der 56-Jährige war stark alkoholisiert und wurde zur Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn gebracht.

In der Wohnung konnten die Beamten eine Schreckschuss-Pistole, mit der die Schüsse abgegeben wurden, und dafür benötigte Munition sicherstellen. Der 56-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Bis 5.30 Uhr am Samstagmorgen blieb er wegen seiner starken Alkoholisierung in Polizei-Gewahrsam.

Am Samstagabend wurde die Münchner Polizei dann erneut wegen Schüssen in einem Wohnhaus - diesmal in Taufkirchen - alarmiert. Eine Anwohnerin hatte einen lauten Knall gehört und auf dem Gang einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen. Daraufhin begaben sich fünf Polizeistreifen und Feuerwehr-Einsatzkräfte zum Haus in der Platanenstraße.

Vor Ort stellten auch sie einen ungewöhnlichen Geruch fest. Einen Brand konnte die Feuerwehr jedoch ausschließen. Bei insgesamt neun Personen - darunter vier Polizei- und zwei Feuerwehr-Einsatzkräfte - bemerkten unmittelbar danach leichte gesundheitliche Beeinträchtigungen in ihren Atemwegen.

Anschließend trafen die Beamten einen 44-Jährigen, der ebenfalls über Atemnot klagte. Es wurde schnell klar, dass der Mann aufgrund eines „negativen emotionalen Zustandes“, wie es die Polizei beschreibt, im Gang des Mehrfamilienhauses eine Schreckschuss-Pistole abgefeuert hatte. Die Polizei durchsuchte daraufhin seine Wohnung im Nachbargebäude sowie die Wohnung, in der sich der Mann befunden hatte. Dabei wurden insgesamt sieben Schreckschuss-Pistolen, ein Schreckschuss-Revolver sowie Munition aufgefunden und sichergestellt.

Lesen Sie auch Körperlicher Angriff bei Lösch-Einsatz in Wohnung ‒ Aggressiver Bewohner verletzt zwei Münchner Feuerwehrler Bei einem Feuerwehr-Einsatz in München wurden zwei Beamte bei einem Angriff durch einen aggressiven Bewohner verletzt. Diese hatten ihn zuvor aufgeweckt. Körperlicher Angriff bei Lösch-Einsatz in Wohnung ‒ Aggressiver Bewohner verletzt zwei Münchner Feuerwehrler München: Wohnungsbrand löst Einsatz aus - Bewohner greift plötzlich an und verletzt zwei Feuerwehrleute Die Feuerwehr München wurde zu einem Wohnungsbrand gerufen. In der Wohnung wurden die Einsatzkräfte dann von einem der Bewohner attackiert. München: Wohnungsbrand löst Einsatz aus - Bewohner greift plötzlich an und verletzt zwei Feuerwehrleute

Der stark alkoholisierte 44-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Alle von den Atemwegsreizungen betroffenen Personen wurden vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizeibeamten sind weiterhin dienstfähig.

Quelle: www.hallo-muenchen.de