Aktion „Zukunft+“ startet im Landkreis München: Wie das Projekt funktioniert

Von: Benedikt Strobach

Im Forstenrieder Park startet am Montag, 8. Mai, ein Projekt der Aktion „Zukunft+“. © Bodmer

Mit der Aktion „Zukunft+“ startet im Landkreis München eine Initiative, die den Klimaschutz in den Gemeinden fördern soll. Wie das Programm funktioniert:

Landkreis ‒ „Schon seit 2016 gibt es die Initiative ‚29++‘ im Landkreis“, erklärt Christian Wolf, Sachgebietsleiter Energie und Klimaschutz im Landratsamt München. Mit dieser wollen die 29 Kommunen langfristig breite Klimaschutzmaßnahmen erarbeiten. „Wir brauchen aber auch Sofortmaßnahmen.“ Um diese schnell zu erarbeiten, startet am Montag, 8. Mai, die Aktion „Zukunft+“.

Christian Wolf © privat

Dabei sollen Klimaschutzprojekte im Landkreis München und weltweit gemeinschaftlich finanziert werden. „Bürger, Unternehmen, Organisationen und Kommunen können dabei Zertifikate käuflich erwerben, durch die sie Klimaschutzprojekte im Landkreis München unterstützen“, erklärt Phillip Dafe, Projektleiter im Landratsamt.

Phillip Dafe © privat

„Zukunft+“ im Landkreis: Zertifikate als Anreiz

Der Vorteil: „Jedes Zertifikat entspricht einer Tonne CO2 und kostet 20 Euro. Erwerben kann man so viele, wie man möchte“, sagt Dafe. Dabei fließen 50 Prozent des Preises in die direkten Projekte, die andere Hälfte in eine globalere Überkategorie, ergänzt Wolf. Das Geld werde unter anderem genutzt, um Mehrkosten der Initiatoren zu decken.



Das Foto zeigt eines der Zertifikate, die von Unterstützern erworben werden können. © LRA

Bisher seien drei Vorhaben im Portfolio: ein Humus-Aufbau-Projekt, bei dem Kleegras statt Mais verwendet wird. Außerdem gibt es ein Projekt, bei dem mehr Elektro-­Ladesäulen für Kühltransport-­Lastwagen geschaffen werden sollen. Die dritte Idee zielt darauf ab, den Forstenrieder Park zukunftsfähig zu machen. „Es werden viele heimische Baumarten gepflanzt“, sagt Dafe.



„Zukunft+“ im Landkreis: Ideen gesucht

Weitere Projekte können bereits eingereicht werden. „Gefördert werden Ideen in den Bereichen Energie, Mobilität oder Land- und Forstwirtschaft“, erklärt Dafe. Die Vorschläge werden von der Energieagentur Ebersberg München auf Umsetzbarkeit geprüft und gegebenenfalls gemeinsam mit den Initiatoren verbessert.

Dann werden sie einem Expertengremium, dem Lenkungsbeirat, zur finalen Genehmigung vorgelegt. „Dadurch wollen wir die Sicherheit des Projekterfolgs und viel Transparenz garantieren“, erklärt Wolf. Per Crowd­funding werden die Ideen anschließend realisiert. „Mit ‚Zukunft+‘ wollen wir mit lokalen Projekten im Landkreis einen Beitrag zum globalen Thema Klimaschutz leisten.“

