Landkreis macht Würm- und Isartal zur Modellregion ‒ was geplant ist

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die Würmtal- und Isartal-Region wurden zu Modellregionen für Inklusion erklärt. Was das bedeutet... (Symbolbild) © Panthermedia/Andriy Popov

Im Würmtal und im Isartal wird in Zukunft mehr für Inklusion unternommen, beide Regionen sind Modellregionen. Welche Pläne und Ideen umgesetzt werden könnten:

Landkreis ‒ Seit 2015 hat der Landkreis München einen „Aktionsplan für die Belange von Menschen mit Behinderung“, um Inklusion voranzutreiben. Dieser muss nun erneuert werden und soll dabei den Blick vom großen Ganzen auch auf Kleineres werfen. „Die Erkenntnisse der Evaluation des ersten Aktionsplans für Menschen mit Behinderungen zeigte deutlich, dass die bisherigen landkreisweiten Maßnahmen für die nachhaltige Verwirklichung von Inklusion nicht ausreichen“, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Sozialausschusses, die Hallo vorliegt. Stattdessen sollen Teil-Aktionspläne für sechs Sozialräume – also das unmittelbare Umfeld Betroffener – entstehen. Als Modellregion dafür wurde das Würm- und Isartal ausgewählt.

Ein Grund dafür: das bereits bestehende Engagement in Sachen Inklusion. So waren Planegg und Gräfelfing heuer Gastgeber für eine Delegation der „Special Olympics“ aus Papua-Neuguinea. Damit sei „neben den vielen aktiven Netzwerken im Würmtal und in den Isargemeinden eine tolle Ausgangslage gegeben, um den Beteiligungsprozess zu starten“, erklärt Landratsamt-Sprecherin Franziska Herr. So gibt es neben Behindertenbeauftragten in den jeweiligen Kommunen auch diverse Arbeitskreise und Vereine zum Thema Inklusion – etwa die „Traumwerker“.



Landkreis wird Modellregion für Inklusion: Plan aus drei Teilen

Die Modellregion soll noch in diesem Jahr einen „Dreiklang“ an Maßnahmen testen, bevor er auf die anderen Gebiete im Landkreis übertragen wird. Eine Sozialraumanalyse untersucht zunächst die Situation von Menschen mit Behinderung vor Ort. Dafür sind Ortsbegehungen und Interviews mit Betroffenen und Experten geplant.



Zweiter Punkt ist die bessere Vernetzung von Akteuren im jeweiligen Sozialraum. „Um Inklusion zukünftig nachhaltiger in den Regionen zu verankern, sollen Runde Tische gegründet werden, die sich der Umsetzung der Maßnahmen des zukünftigen Aktionsplans widmen“, wird in der Sitzungsvorlage erklärt.



Als Drittes sind öffentliche Beteiligungsveranstaltungen wie Zukunftswerkstätten oder Dialog-Cafés geplant, bei denen sich Bürger, Verwaltung und Betroffene austauschen. Im Würm- und Isartal sind diese laut Sitzungsvorlage für den Spätherbst und Dezember angesetzt. Wegen personeller Veränderungen im Landratsamt könnte sich der Start aber verzögern.

Landkreis wird Modellregion für Inklusion: Aktionsplan ab Anfang 2024?

Der Aktionsplan für die Modellregion soll bereits im Februar 2024 stehen, das ganze Projekt im Herbst 2025 abgeschlossen sein. „Am Ende sollen sechs Teilkonzepte für die einzelnen Sozialräume sowie ein Gesamtkonzept für den ganzen Landkreis entstehen“, erläutert Sprecherin Herr.



Den Behindertenbeauftragten der einzelnen Kommunen wurde das Konzept bereits vorgestellt. Planeggs Inklusionsreferent Fritz Haugg erhofft sich davon viel: „Das Ziel ist ein lebendiges Netzwerk, bei dem viele kleinere Netzwerke miteinander verknüpft sind“, sagt der FDPler. Insbesondere Einrichtungen wie die „Würmtal-Insel“ könnten eingebunden werden, um – im Idealfall – im Verbund mit Kommunen und Landkreis passgenaue Lösungen für die individuelle Probleme von Menschen mit Handicap zu finden.

Planeggs Inklusionsreferent Fritz Haugg © privat

