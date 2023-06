Auszug des „letzten Mieters“: Vernetzung mit Nachbarn

Seit 2018 hat er um seine Münchner Wohnung gekämpft – warum der „letzte Mieter“ jetzt auszieht

Von: Katrin Hildebrand

An der Tegernseer Landstraße lebte Robert Huber bis zuletzt und kämpfte um seine Wohnung. © Katrin Hildebrand

Monate hat „der letzte Mieter“ noch in seiner Wohnung, umgeben von Bauschutt und Problemen, ausgeharrt, nun gibt er den Kampf auf. Warum er dennoch froh ist:

Obergiesing ‒ Zum Schluss war es nicht mehr schön. Schuttberge im Hof, verstopfte Rohre. Monatelang hat Robert Huber (Name geändert) als einziger in einem sonst leeren Mietshaus an der Tegernseer Landstraße gelebt. Anfangs gab es dort 18 Parteien. Mit Abfindungen und Aufhebungsverträgen brachte man eine nach der anderen zum Ausziehen, damit saniert werden könne. Nur Huber hat gekämpft – auch als der Fall im Frühjahr vor Gericht landete. Nun aber geht er.

Robert Huber wird Obergiesing verlassen. Er zieht in den Münchner Westen. © Katrin Hildebrand

Auszug des „letzten Mieters“: Probleme bei Wohnungssuche in München

Der Weg zu einer neuen Wohnung war zäh. Binnen eines halben Jahres hat Huber 70 Bewerbungen verschickt. Nur dreimal wurde er zur Besichtigung geladen, dabei hat er einen festen Job. Sein Umzug führt in den Münchner Westen. In Giesing lebte er in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Balkon. Fortan hat er nur noch ein Zimmer und eine Wohnküche. Doch er ist froh. Die neue Wohnung ist erschwinglich. In sechs Jahren geht Huber allerdings in Rente – und hat weniger Geld. „Es kann schon sein, dass ich mir dann noch etwas dazuverdienen muss.“



Die Lage in München ist hart. 2022 wies eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft die Stadt als teuersten Mietmarkt in Deutschland aus. Wer überhaupt eine neue Wohnung findet, müsse sich verkleinern.



Deswegen funktionierte auch ein Deal mit dem Vermieter nicht. Beim ersten Gerichtstermin „wurde vereinbart das beide Parteien sich um Ersatzwohnraum zu einem bestimmten Mietzins bemühen“. Das berichtet Hauseigentümer Peter Walger gegenüber Hallo. Er selbst sei dieser Verpflichtung mit zwei Wohnungsofferten nachgekommen. Diese seien aber bereits vor einer Besichtigung von Huber abgelehnt worden. Der sagt, dass die Angebote – von 990 Euro kalt bis 1340 Euro warm – für ihn schier unerschwinglich gewesen seien.



Auszug des „letzten Mieters“: Vernetzung mit Nachbarn

Walger und er haben sich nun bei einem zweiten Gerichtstermin geeinigt. Huber erhält 25 000 Euro Umzugsbeihilfe und muss spätestens am 31. Dezember weg sein. Walger meint: „Es ist schade, dass alles so viel Zeit braucht. Das ist nicht förderlich für schnellen Wohnungsbau, den wir brauchen.“



Huber fragt sich, wie die Sache ausgegangen wäre, hätte es mehr Zusammenhalt der Mieter gegeben. „Als ich erfahren habe, dass Abfindungsverträge geschlossen werden, hatten die anderen längst unterschrieben.“ Eine Aktion der Mieter sei damit unmöglich gewesen.

Anja Franz vom Mieterverein rät, sich in solchen Fällen sofort mit Nachbarn zu vernetzen und eine Mietergemeinschaft zu gründen. „Dann merkt der Eigentümer, dass die Bewohner nicht so leicht über den Tisch zu ziehen sind.“

