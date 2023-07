Infos zur Landtagswahl 2023 in Bayern ‒ Was Wähler über Briefwahlunterlagen, Stimmen und Mandate wissen sollten

Neue Legislaturperiode

© Peter Kneffel/dpa Briefwahlunterlagen, Stimmen und Mandate - Infos zur Landtagswahl 2023 in Bayern.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Wann kommen die Briefwahlunterlagen, was bedeuten Erststimmen und Zweitstimmen und wie entstehen Überhangmandate und Ausgleichsmandate.

München ‒ Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt, sechs Wochen davor werden die Briefwahlunterlagen versendet. Stichtag sei der 28. August, teilte der Landeswahlleiter Thomas Gößl am Montag in Fürth mit.

Die Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können jedoch bis zwei Tage vor der Wahl schriftlich oder persönlich bei ihrer Gemeinde einen Wahlschein beantragen.

Landtagswahl 2023 in Bayern - Infos zu Briefwahlunterlagen

„Um sicherzustellen, dass die Stimme gezählt wird, sollte der Wahlbrief bereits einige Tage vor dem Wahltag mit der Post verschickt werden“, sagte Gößl laut dpa.

Sollte aber am Wahlsonntag eine nachweisbare Krankheit auftreten, kann auch kurzfristig ein Wahlschein bis 15.00 Uhr beantragt werden. Die Wahllokale werden von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

Wahlberechtigte bei der Landtagswahl 2023 in Bayern Wahlberechtigt sind alle volljährigen deutschen Staatsbürger, die seit mindestens drei Monaten im Freistaat wohnen. Nach Schätzungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik könnten bei der Landtagswahl über 9,5 Millionen Bayern ihre Stimme abgeben, ausgehend von den letzten Bundestags- und Landtagswahlen.

Erststimme und Zweitstimme bei der Landtagswahl in Bayern

Bei der Landtagswahl in Bayern gibt es, wie bei der Bundestagswahl, zwei Stimmen - Erststimme und Zweitstimme.

Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Parlament werden jedoch alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet.

Die Anzahl der Gesamtstimmen entscheidet also darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete im Landtag hat.

Das heißt: Die Erststimme ist für die Sitzverteilung genau gleich wichtig wie die Zweitstimme. Das ist der große Unterschied zur Bundestagswahl, wo allein die Zweitstimme für die Sitzverteilung ausschlaggebend ist.

Erststimme für Kandidaten im Stimmkreis - Sieger zieht in den Landtag

Mit der Erststimme wählt man eine Kandidatin oder einen Kandidaten in einem der insgesamt 91 Stimmkreise direkt. Sieger ist, wer dort jeweils die meisten Stimmen bekommt, die einfache Mehrheit reicht.

Voraussetzung für einen Einzug der Stimmkreis-Gewinner und -Gewinnerinnen in den Landtag ist aber, dass deren Partei landesweit mindestens fünf Prozent aller gültigen Gesamtstimmen erhält.

Zweitstimme ist Listen-Stimme für Partei im Wahlkreis

Die Zweitstimme ist eine Listenstimme - wobei die Parteien nicht landesweit mit einer Bayern-Liste antreten, sondern mit bis zu sieben selbstständigen Listen in den sieben bayerischen Regierungsbezirken (Wahlkreisen).

Doch auch die Zweitstimme ist personenbezogen: Man kann damit einen Wahlkreis-Kandidaten einer Partei auswählen und ankreuzen, egal auf welchem Listenplatz dieser steht.

Kreuzt man keinen einzelnen Kandidaten an, sondern allgemein eine Partei oder Wählergruppe, wird die Stimme nicht ungültig, sondern wird am Ende der betreffenden Partei bei der Sitzverteilung zugerechnet.

Überhangsmandate und Ausgleichsmandate bei der Landtagswahl in Bayern

Insgesamt werden bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listen-Mandate vergeben. Der Landtag kann aber am Ende auch mehr als 180 Mitglieder haben - durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate.

Wenn einer Partei mehr Direktmandate zufallen, als ihr nach dem Stimmenverhältnis eigentlich zustehen würden (Überhangmandate), so erhöht sich auch die Zahl der Mandate der anderen Parteien entsprechend dem tatsächlichen Stimmenverhältnis (Ausgleichsmandate).

In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hatte der Landtag aufgrund von 10 Überhang- und 15 Ausgleichsmandaten insgesamt 205 Mitglieder.

