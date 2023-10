Landtagswahl in Bayern: CSU und Söder streben Koalition mit Freien Wähler an ‒ Aiwanger will viertes Ministerium

Von: Jonas Hönle

Söder und Aiwanger wollen nach der Landtagswahl in Bayern weiter regieren. © Sven Hoppe/dpa

Die CSU von Söder will nach der Landtagswahl in Bayern weiter eine Koalition mit den Freien Wählern. Aiwanger fordert schon ein viertes Ministerium.

München ‒ Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern ist die CSU von Ministerpräsident wieder stärkste Kraft geworden. Nun will er die Koalition mit den Freien Wählern von Hubert Aiwanger fortsetzen.

Nach Landtagswahl 2023 in Bayern: Söder wieder mit Aiwanger - Koalition zwischen CSU und Freien Wähler angestrebt

Nach der Wahl müsse gelten, was vor der Wahl versprochen worden sei, sagte Söder am Sonntagabend in der ARD. Er wolle eine bürgerliche Regierung fortsetzen und noch in dieser Woche die ersten Gespräche führen.

Aiwanger sagte im ZDF, man wolle keine Unklarheiten aufkommen lassen, sondern innerhalb weniger Tage „klar Schiff“ machen und zeigen, dass man weiter gut zusammenarbeite.

Söder betonte, ihm sei wichtig klar zu machen: „Die CSU ist klar die Nummer eins und gibt dann auch die Richtlinien der Politik mit vor in einer guten Koalition.“

Söder gibt Grünen nach Landtagswahl in Bayern einen Korb

Ein Gesprächsangebot von Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze, die Söder zu Gesprächen auch mit anderen demokratischen Parteien motivieren wollte, lehnte Söder ab. „Vielen Dank für das Angebot“, sagte er im BR Fernsehen. Aber man werde die bürgerliche Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen.

Aiwanger will Wirtschaftsminister in Bayern bleiben ‒ Freie Wähler wollen viertes Ministerium

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will in Bayern auch in einer neuen Regierung Wirtschaftsminister bleiben. „Ich habe hier, glaube ich, gute Arbeit geleistet und ich würde es auch gern weitermachen“, sagte Aiwanger am Sonntagabend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks.

Unmittelbar zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder in der TV-Runde gesagt, jetzt sei noch nicht die Zeit, über die konkrete Besetzung von Posten zu sprechen. CSU und Freie Wähler wollen ihre bisherige Koalition fortsetzen.

Die CSU dämpft schon vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern deren Hoffnungen auf Zugeständnisse und ein viertes Ministerium.

Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat bereits Anspruch auf ein viertes Ministerium für seine Partei angemeldet. In der vergangenen Wahlperiode stellten die Freien Wähler Wirtschafts-, Umwelt- und Kultusminister.

Koalitionsverhandlungen in Bayern stehen an

Nach CSU-Chef Markus Söder betonte am Sonntagabend auch die oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner, dass die Christsozialen die Richtung vorgeben wollen.

Söder werde „kraftvoll“ in die Koalitionsverhandlungen eintreten, sagte die bisherige Landtagspräsidentin am Sonntagabend in der ARD. „Bei den Freien Wählern sind die Bäume auch nicht in den Himmel gewachsen. Und so werden wir auch verhandeln.“

