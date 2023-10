Landtagswahl in Bayern läuft: Söder mit CSU in Umfragen vorne ‒ Grüne, Freie Wähler oder AfD auf Platz zwei?

Von: Jonas Hönle

In Bayern findet am Sonntag die Wahl zum 19. Bayerischen Landtag statt. © Sven Hoppe/dpa

Bei der Landtagswahl in Bayern 2023 liegt Söder mit der CSU in Umfragen vorne. Offen ist, ob Grünen, die Freien Wähler oder die AfD auf Platz zwei kommen.

München ‒ In Bayern wird am heutigen Sonntag der Landtag gewählt. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, rund 9,4 Millionen Menschen dürfen ihre Stimme bei der Wahl abgeben. Für etwa 554.000 Bayern ist es die erste Landtagswahl.

Jeder hat zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme, die - anders als bei einer Bundestagswahl - zusammengezählt und in Mandate umgerechnet werden.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Söder mit CSU in Umfragen vorne - Grünen, Freie Wähler oder AfD haben Chancen auf Platz zwei

Die CSU mit Ministerpräsident Markus Söder und die Freien Wähler mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger streben für die nächsten fünf Jahre eine weitere Koalition an. Ein Bündnis mit den Grünen hat Söder - anders als vor fünf Jahren - ausgeschlossen.

Die CSU lag bis zuletzt in allen Umfragen mit 36 bis 37 Prozent unangefochten vorne. Für die Freien Wähler pendelten sich die Umfragewerte bei um die 15 Prozent ein. Allerdings sind Umfragen generell immer mit Unsicherheiten behaftet.

Mit Spannung wird nicht nur erwartet, wie stark CSU und Freie Wähler am Ende abschneiden. Sondern auch, wer hinter der CSU Platz zwei belegt, die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die AfD.

Die SPD war in Umfragen zuletzt nicht über 9 Prozent hinausgekommen. Die FDP muss demnach zittern, ob sie die Fünf-Prozent-Marke schafft.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Ministerpräsident Söder hat gewählt ‒ CSU und Freie Wähler streben weitere Koalition an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat gewählt: Am Sonntagmorgen gab er zusammen mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder in einer Schule in Nürnberg seine Stimme bei der Landtagswahl ab. „Wir wollen ein stabiles und starkes Bayern. Aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden in Bayern“, sagte Söder anschließend.

„Es ist ein besonderer Sonntag. Denn es geht um die Zukunft und Stabilität unseres Landes“, sagte Söder der dpa nach der Stimmabgabe. „Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit der Familie werde ich nach München fahren und gespannt auf die Ergebnisse warten.“

Der Wahlkampf war in den vergangenen Wochen weniger von Sachpolitik als von wechselseitigen Angriffen und Anfeindungen geprägt gewesen - zwischen CSU und Freien Wählern auf der einen und den Ampel-Parteien auf der anderen Seite. Von der AfD haben sich aber alle abgegrenzt.

Nach der Wahl 2018 hatte der Landtag sechs Fraktionen - und aufgrund von 10 Überhang- und 15 Ausgleichsmandaten insgesamt 205 Mitglieder.

