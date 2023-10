Lange Nacht der Museen in München: MVG richtet wieder Shuttle-Sonderlinien ein ‒ Einschränkung bei der U-Bahn

Von: Jonas Hönle

Lange Nacht der Münchner Museen: Shuttle-Sonderlinien der MVG im Einsatz. (Archivbild) © MVG

Bei der „Langen Nacht der Münchner Museen“ am Samstag fahren wieder Bus-Linien der MVG ab Odeonsplatz. Bei der U-Bahn kommt es zu Einschränkungen.

München ‒ Bei der Langen Nacht der Museen am Samstag sind wieder Bus-Sonderlinien der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Einsatz.

Wieder Shuttle-Sonderlinien der MVG bei der Langen Nacht der Museen in München am Samstag

Die Shuttle sind auf sechs Linien zwischen ca. 17:30 und 1:30 Uhr im 10-MinutenTakt unterwegs. Die Nutzung ist im Ticketpreis für die Nacht der Münchner Museen enthalten.

Ausgehend vom zentralen Knoten- und Umsteigepunkt am Odeonsplatz bedienen die MVG-Busse die folgenden Routen:

Die Linie Zentral (Linie 90)

Die Tour Innenstadt (Linie 91)

Die Tour West (Linie 92)

Die Tour Schwabing (Linie 93)

Die Tour Ost (Linie 94)

Die Tour Nord (Linie 95) als Verlängerung jeder zweiten Fahrt der Linie 92 im 20-Minuten-Takt vom Schloss Nymphenburg über Olympiazentrum nach Fröttmaning zur Allianz Arena

Wegen Baustelle am Sendlinger Tor - Einschränkungen bei U-Bahn-Linien U1, U2 und U8

Wegen Bauarbeiten am Sendlinger Tor gibt es am Wochenende zu Einschränkungen auf den U-Bahn-Linien U1 und U2. Die U8 ist nicht in Betrieb.

Die U1 fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof sowie alle 12 Minuten zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz.

Die U2 kommt alle 10 Minuten im Abschnitt Feldmoching und Hauptbahnhof sowie alle 12 Minuten im Abschnitt Messestadt Ost und Hauptbahnhof.

