Klimaneutrales Wohnen

Die Nachkriegssiedlung in Ramersdorf soll zum Klimaquartier mit Modellcharakter werden. © Laux/Gewofag

In Ramersdorf müssen über 900 Wohneinheiten zwischen Rosenheimer Straße, Wilramstraße und Claudius-Keller-Straße energetisch saniert werden. Ziel ist es, ein lebenswertes Klimaquartier zu gestalten.

Ramersdorf – Die GEWOFAG-Siedlung Ramersdorf Süd wird zum „Klimaquartier Ramersdorf“. Die Ergebnisse des integrierten Quartierskonzepts wurden dem Planungsausschuss des Stadtrats jetzt vorgestellt und die Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbs beschlossen.



Die rund 9,4 Hektar große Siedlung Ramersdorf Süd zwischen Rosenheimer Straße, Wilramstraße und Claudius-Keller-Straße wurde in den Jahren 1949 bis 1965 errichtet. Über 900 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 77.000 Quadratmetern müssen energetisch saniert werden.



Künftig soll das Quartier klimaneutral und klimaresilient sein und zudem geförderten, bezahlbaren Wohnraum bieten. Die GEWOFAG hat ein interdisziplinäres Team aus Experten beauftragt, ein integriertes Quartierskonzept zu entwickeln. Das Ergebnis zeigt auf, wie die GEWOFAG-Siedlung Ramersdorf Süd in drei Phasen zu einem energieeffizienten, klimaneutralen und klimaresilienten Quartier umgebaut werden kann. Es ist geplant, das Erscheinungsbild nach Nordwesten weitgehend zu erhalten. Im Inneren des Quartiers und in Richtung Süden sollen Aufstockungen oder Ergänzungsbauten für neuen, bezahlbaren Wohnraum sorgen. Das „Klimaquartier Ramersdorf“ entsteht durch den Bestandserhalt, dessen Sanierung und Erweiterung. Die neue Quartiersmitte ist als sozialer Treffpunkt mit entsprechenden Einrichtungen angedacht. Ziel ist es, ein lebenswertes Klimaquartier mit guter Aufenthaltsqualität und kurzen Wegen für die Bewohner zu gestalten.



Die Umsetzung ist in drei Phasen geplant: Phase 1 umfasst kurzfristig umsetzbare Maßnahmen wie die energetische Sanierung eines Teils der Wohnungen oder die Umstellung auf Fernwärme. Phase 2 sieht neben der energetischen Sanierung weiterer Zeilen die Aufstockung und Erweiterung der Gebäude nördlich und südlich der Triester Straße vor – so entstehen rund 200 zusätzliche Wohnungen. In der Phase 3 sollen in einem Wettbewerbsverfahren die städtebaulichen und freiraumplanerischen Potenziale herausgearbeitet und das Mobilitäts- und Freiraumkonzept für das gesamte Quartier festgelegt werden. Dazu hat der Stadtrat die GEWOFAG mit der Durchführung eines Ideen- und Realisierungswettbewerbs beauftragt. An der Erarbeitung des integrierten Quartierskonzeptes waren das Referat für Stadtplanung und Bauordnung, das Referat für Klima- und Umweltschutz und das Mobilitätsreferat beteiligt. Weitere Informationen unter https://www.klimaquartier-ramersdorf.de.