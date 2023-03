Kostenlose medizinische Behandlung

Teilen

Veronika Majaura (links) löst Daliá Ferreira Bischof als Leiterin der Malteser Medizin München ab. © Julia Krill/Malteser

Das Jahr 2022 war ein Rekordjahr für die Malteser Medizin München (MMM) für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Nun gibt es eine neue Leiterin.

Landkreis – Veronika Majaura wird neue Leiterin der Malteser Medizin München (MMM) in Berg am Laim. Die studierte Ethnologin folgt der Sozial-



pädagogin Dália Ferreira-Bischof nach, die zehn Jahre in der MMM gearbeitet hat, die letzten vier davon in Leitungsfunktion, und die jetzt ihren Lebensmittelpunkt nach Mexiko verlagert. Veronika Majaura übernimmt große Verantwortung. Die 29-Jährige wird in der MMM vor allem die Personalverantwortung für ein großes multinationales und multifunktionales Team tragen und die Arbeit der drei Bereiche, Sprechstunden verschiedener medizinischer Fachrichtungen, Sozialberatung und Migrationsberatung, koordinieren.



Das multifunktionale Team der MMM besteht aktuell aus drei Sozialberaterinnen und bis zu 50 Ehrenamtlichen, vornehmlich aus dem medizinischen Bereich. Auch ein FSJler unterstützt die Arbeit der MMM in den Räumen an der Streitfeldstraße 1. Majaura wird Erfahrungen aus ihrer bisherigen Arbeit in der Sozialberatung und als Ethnologin einbringen. „Ich weiß, wie wichtig ein Perspektivwechsel in der sozialen Beratung ist“, sagt Majaura. „Um den verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden, ist es notwendig, die Strukturen und Situationen der jeweiligen Herkunftsländer im Blick zu haben.“



Eine ganzheitliche Betrachtung der Patienten steht daher in der MMM im Vordergrund. Vor der eigentlichen medizinischen Behandlung durch ehrenamtliche Ärzte, erhalten alle zunächst eine erste Sozialberatung. Dort wird gesehen, was über das medizinische Versorgen hinaus benötigt wird. „Es geht nie nur um die körperliche Gesundheit, denn wir wissen, dass die Menschen meistens noch viele weitere Probleme mitbringen“, erklärt Majaura. Für diese Gruppe bieten die Malteser in den Räumen der MMM zusätzlich eine Migrationsberatung an, zu der gesonderte Termine vergeben werden. Dann wird individuell auf die Situation des Betroffenen eingegangen und gemeinsam nach Lösungen gesucht.



Insgesamt 23 ehrenamtliche Ärzte und Assistenten für Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Gynäkologie, 15 Zahnmediziner und sieben ehrenamtliche Sprechstundenhilfen und Assistenten kümmern sich in der MMM mit viel Herzblut und Engagement um die Patienten. Außerdem sind oft ein bis drei Dolmetscher bei den Sprechstunden und sorgen für eine vereinfachte Kommunikation bei der sozialen Beratung und der Behandlung. „Ich bin sehr dankbar, dass ich mit diesem großartigen Team arbeiten durfte“, sagt Ferreira Bischof zum Abschied und fügt hinzu: „Hier gibt es keine starke Hierarchie, wir bestärken uns vielmehr, unterstützen uns und tragen Entscheidungen gemeinsam. Es war für mich wie ein zweites Zuhause.“



Wie wichtig für viele Menschen das kostenlose Angebot einer medizinischen Versorgung ist, zeigt die Bilanz, die die MMM für das Jahr 2022 jetzt veröffentlichen wird: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der behandelten Patienten in der Praxis an einem durchschnittlichen Wochentag deutlich gestiegen. So haben die Malteser im Schnitt 21 Patienten pro Woche medizinisch versorgt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es durchschnittlich 16 pro Woche. Im Jahr 2022 fanden in der Malteser Medizin in München insgesamt 1100 Behandlungen statt. 2022 hat die MMM die meisten Behandlungen seit ihrer Gründung durchgeführt und mit 528 neuen Patienten die höchste Zahl an Neuaufnahmen verzeichnet. Damit gilt 2022 als Rekordjahr der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung.



Mehr Informationen gibt es bei Veronika Majaura, Leiterin Malteser Medizin München, per E-Mail an veronika.majaura@malteser.org und unter Telefon 43608-554 sowie im Internet www.malteser.de/standorte/muenchen/dienstleistungen/medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html.