„Fall fürs Jugendamt“: Aiwanger entsetzt über Kinder-Lesung von Drag Queens in Münchner Stadtbibliothek

Von: Jonas Hönle

Teilen

Hubert Aiwanger hält die Lesung mit Drag Queens in einer Münchner Stadtbibliothek für einen Fall fürs Jugendamt. (Archivfoto) © Daniel Löb/dpa

Die Drag Queens Vicky Voyage und King Eric BigClit halten eine Familien-Lesung in einer Stadtbibliothek in München. Das sorgt für eine Debatte um Akzeptanz und Diversität.

München ‒ Eine geplante Lesung für Familien mit den Drag Queens Vicky Voyage und King Eric BigClit in einer Stadtbibliothek in München sorgt derzeit für Wirbel. „Das ist Kindswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt, keine Weltoffenheit wie es die Grünen verharmlosen“, sagte Bayerns Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger der „Bild“-Zeitung und forderte den Stopp der Veranstaltung.

Auch Vertreter anderer Parteien wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatten sich laut dpa schon kritisch geäußert, während es von den Grünen Unterstützung gibt.

Familien-Lesung mit Drag Queens in Münchner Stadtbibliothek

„Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“, ist das Motto der Lesung am 13. Juni. In der Ankündigung heißt es, „Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Julana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten!“

Erzählt werde unter anderem von Jungs in Kleidern, Prinzessinnen mit ihrem eigenen Willen, dem Entdecken der eigenen Freiheit und vielem mehr.

Die Stadtbibliothek äußerte sich gegenüber der „Abendzeitung“: „Wir bedauern, dass die Künstler*innen-Namen der Beteiligten den Anschein erwecken, als würde ein Travestieprogramm für Erwachsene dargeboten. Dies war nie geplant.“

„Nicht existenten sexuellen Kontext“ - Grüne in München fordern Akzeptanz und Diversität - auch von OB Reiter

Die Münchner Grünen fordern den Stadtrat auf, sich hinter ihre Stadtbibliothek zu stellen und so echte Vielfalts- und Akzeptanz-Förderung zu betreiben.

„Kindern zu zeigen, wie bunt und vielfältig die Welt ist und dass jedes Kind so sein darf, wie es der individuellen Persönlichkeit entspricht, ist wichtig. Das zu skandalisieren und in einen schlicht nicht existenten sexuellen Kontext zu stellen, ist perfide und niveaulos,“ sagt Arne Brach, stv. Vorsitzender und queerpolitischer Sprecher der Münchner Grünen in einer Mitteilung am Freitag.

„Auch Herr Reiter sollte sich als Chef der Münchner Stadtverwaltung hinter seine Stadtbibliothek stellen.“ ergänzt Svenja Jarchow, Vorsitzende der Münchner Grünen. „Dieses Projekt ist gelebte Diversität. Aber wenn es darum geht, sich tatsächlich mal für diese Vielfalt und das bunte München zu positionieren, dann scheint zurückrudern leichter zu sein, als dafür einzustehen. Vielfalt leben heißt auch Rückgrat zeigen.“

Drag Queens Vicky Voyage und King Eric BigClit geben Lesung in Münchner Stadtbibliothek

In der „Abendzeitung“ stellte Stadtrat Thomas Niederbühl von der Rosa Liste klar: „Diese ganze Aufregung entspricht der Realität überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um Sexualität“. Von Frühsexualisierung sei nur deshalb die Rede, weil es um Transsexualität gehe. „Es ist eine rechte Strategie, das bei Transsexuellen immer gleich zu entdecken.“

„Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt“ Die Lesung der Drag Queens Vicky Voyage und King Eric BigClit findet am 13. Mai in der Stadtbibliothek Bogenhausen statt. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.