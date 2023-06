Lesung in München will Eltern für richtigen Umgang mit Pippi Langstrumpf, Winnetou und Co. sensibilisieren

Lesung der Autorin Olaolu Fajembola von „Gib mir mal die Hautfarbe“ in der Stadtbibliothek Westend soll Eltern über Rassismus in Kinderbüchern sensibilisieren. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Die Autorinnen von „Gib mir mal die Hautfarbe“ sprechen mit Eltern, wie sie mit ihren Kindern über das Thema Rassismus sprechen können, ohne Bücher aus dem Kinderzimmer zu verbannen.

München ‒ Seit 2013 gibt es in Deutschland eine Kinderbuchdebatte. Klassiker wie „Pippi Langstrumpf“ wurden kritisiert, da sie aus einer anderen Zeit kommen und teilweise mittlerweile überholte Sichtweisen und Ausdrücke vermitteln und verwenden.

So wird beispielsweise Pippis Vater als „Negerkönig“ betitelt oder die Hypothese aufgestellt, Kenianer würden prinzipiell lügen.

Lesung in München über Umgang mit Rassismus in Kinderbüchern

Die Autorinnen Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar haben Eltern mit ihrem Buch „Gib mir mal die Hautfarbe“ einen Ratgeber an die Hand gegeben, wie sie mit ihren Kindern über diese Themen sprechen können, ohne die Bücher gleich aus dem Kinderzimmer zu verbannen.

Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden, aus dem am Freitag, 23. Juni (19 Uhr), Fajembola in der Stadtbibliothek Westend, Schießstättstraße 20c, liest.

Olaolu Fajembola (l.) und Tebogo Nimindé-Dundadengar. © Chistina Salgar

Bei aller Bewunderung für Astrid Lindgren meint Fajembola in Sachen „Pippi Langstrumpf“-Reihe allerdings: Sie gehöre nicht in ein Kinderzimmer. „Wir sehen das als schwierig an, Kindern zu sagen: ‚Hier steht das Wort, aber das darfst du nicht benutzen.‘ Ich finde es besser, wenn Jugendliche, zum Beispiel eine Oberstufe, über solche Bücher diskutiert und sich mit dem Geschriebenen auseinandersetzt. Also Literatur im geschichtlichen Kontext sieht.“



Eltern für richtigen Umgang mit Pippi Langstrumpf, Winnetou und Co. sensibilisieren

Weil Kinder aber bereits im Grundschulalter erste Erfahrungen mit Rassismus machen müssen, sollte man die Kleinen schon früh mit dem Thema konfrontieren, so Fajembola.



Kinder müssen Vielfalt als Normalität erleben. „Wenn die Eltern der Hauptfigur gleichgeschlechtlich sind oder eine andere Hautfarbe haben, dann muss das Thema nicht mehr aufgegriffen werden, das ist dann einfach so.“ Für Kinder sei diese Erkenntnis ähnlich wie die, dass es grüne und rote Äpfel gibt.



Verboten werden solle allerdings laut der Autorin nichts: „Wir setzen eher darauf, dass Menschen unser Buch lesen und verstehen, welche Aufgabe Texte haben und sie selbst sagen, dass sie Kindern solche Bücher nicht präsentieren wollen.“

