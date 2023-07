Bayerns Innenminister teilt hart gegen „Letzte Generation“ aus ‒ Abgestimmtes Handeln gegen Klima-Aktivisten

Nach den Blockaden von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ fordert Bayerns Innenminister Herrmann ein bundesweit abgestimmtes Handeln. (Archivfoto) © Anna-Lena Reif/dpa

Bayerns Innenminister Herrmann fordert ein bundesweit Handeln gegen Klima-Aktionen der „Letzten Generation“ - wie durch Allgemeinverfügungen wie in München.

München ‒ Nach den jüngsten Klima-Protesten der „Letzten Generation“ geht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hart mit den Aktivisten ins Gericht. Der CSU-Politiker bezeichnete die Aktionen als fanatisch, rücksichtslos, höchst antidemokratisch und gesellschaftsspaltend

Wie zuvor die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte Herrmann am Sonntag in München ein bundesweit abgestimmtes Handeln. „Ich werde mich dafür auch im Rahmen der Innenministerkonferenz einsetzen“, sagte er laut dpa.

Bayerns Innenminister bezeichnet Klima-Aktionen von „Letzter Generation“ als antidemokratisch

„Gerade der Erlass von Allgemeinverfügungen durch Kommunen ermöglicht der Polizei ein effektiveres Eingreifen. Dabei geht es aber nicht nur um die erforderliche harte Bestrafung krimineller Klimaaktivisten.“ München hatte in so einer Verfügung den Protest durch Straßen-Blockaden verboten.

Blockaden müssten so schnell wie möglich beseitigt werden, heißt es von Herrmann. „Je geringer die Auswirkungen, desto geringer der „Erfolg“ der Aktivisten und letztlich auch der Ärger in der Bevölkerung.“

Blockaden von Klima-Aktivisten im Straßenverkehr und auf Flughäfen - Herrmann für Allgemeinverfügungen wie in München

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten am Freitag unter anderem mit Blockaden erneut den Straßenverkehr in mehreren deutschen Städten an wichtigen Stellen gestört.

Am Donnerstag hatten Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt, indem sie die Zäune überwanden, auf die Rollfelder liefen und sich dort in der Nähe der Start- und Landebahnen festklebten.

Am Freitagmorgen haben sich Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Stachus festgeklebt und den Verkehr behindert.

Die „Letzte Generation“ wirft der Bundesregierung unter anderem vor, eigene Klimaschutzziele nicht umzusetzen und Gesetze zu brechen, weil das Verfehlen der Ziele im Verkehrssektor keine Folgen habe.

Mit ihren Aktionen wollen sie ein Umdenken und Handeln bei Verantwortlichen erreichen.

