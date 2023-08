„Letzte Generation“ blockiert Straßen in München: Aktivisten kleben am Stachus ‒ Weitere Protest-Aktionen geplant

Von: Jonas Hönle

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren aus Protest mehrere Straße in München. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die Klima-Aktivisten blockieren Straßen und wollen München zur Hochburg der Proteste machen. Mehrere Aktionen am Mittleren Ring und in der Innenstadt.

München ‒ Die „Letzte Generation“ blockiert wieder Straßen in München. Die Klima-Aktivisten hatten angekündigt die Landeshauptstadt zur Hochburg der Proteste zu machen.

„Letzte Generation“ blockiert Straßen in München - Klima-Aktivisten kleben am Mittleren Ring, Stachus und in der Innenstadt

Am Mittleren Ring an der Trappentreustraße vor der Donnersberger Brücke kommt es zu einer Aktion. Der Protest am Stachus, bei dem sich Klima-Aktivisten auf die Straße klebten, hat sich laut Polizei mittlerweile aufgelöst.

Die Polizei München berichtet zudem von Protesten auf der Landsberger Straße, auf der Maximiliansstraße und am Friedensengel an der Prinzregentenstraße.

Die Polizei ist in allen Fällen vor Ort und regelt den Verkehr. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren

„Letzte Generation“ blockiert Straßen in München - Aktivisten kleben am Stachus

Nach Angaben der „Letzten Generation“ wollen Aktivisten mehrere Straße in München blockieren. Die Proteste sollen am Donnerstag besonders am Mittleren Ring und in der Innenstadt stattfinden.

„Wir gehen immer wieder friedlich und entschlossen in München auf die Straße, blockieren den Straßenverkehr durch Sitzblockaden und kleben uns auf den Asphalt mit unseren Händen fest,“ heißt es in einer Mitteilung. Bei den Aktionen soll aber auch immer eine Rettungsgasse freigelassen werden.

„Letzte Generation“ plant Blockanden am Mittleren Ring und in der Innenstadt von München

Die Aktivisten teilen zudem mit, dass sie sich nicht von Präventivgewahrsam. Strafverfahren und Bußgeldern aufhalten lassen wollen. Sie seien sich bewusst, dass der Protest nur wirksam sei und wahrgenommen werden, wenn der massiv den Alltag störe.

„Unser Protest richtet sich nicht gegen unsere Mitmenschen, denen wir die Hand reichen und sie einladen, sich mit uns für unsere Grundrechte, für ein Leben in Freiheit, in Würde einzusetzen, anstatt weiter ungebremst auf die Schrecken der Klimakatastrophe zu rasen: Hunger, Chaos und Gewalt,“ heißt es von der „Letzten Generation“.

