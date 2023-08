Infos statt Klima-Proteste ‒ Kommt die „Letzte Generation“ mit einem Stand auf die IAA in München?

Von: Jonas Hönle

Teilen

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ könnten bei der IAA Mobility in München mit einem Info-Stand vertreten sein. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die IAA 2023 findet im September in München statt. Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ könnten in der Messe dann mit einem Info-Stand vertreten sein.

München ‒ Die „Letzte Generation“ könnte bei der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in München nicht nur mit Protesten für Aufmerksamkeit sorgen.

Der Verband der Automobilindustrie hat die Klima-Aktivisten zu der Messe eingeladen, sie könnten dort einen Info-Stand aufbauen, sagte ein VDA-Sprecher am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung Die Welt.

Kommen Klima-Aktivisten der „Letzte Generation“ mit einem Info-Stand auf die IAA in München?

Die Klima-Aktivisten bestätigen das Angebot: „Wir können bestätigen, dass die Letzte Generation eine Einladung auf eine Ausstellungsfläche der IAA erhalten hat,“ sagte ein Sprecher laut dpa. Jedoch steht noch nicht fest, ob die Gruppe die Einladung annimmt.

Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet die IAA am 5. September in München. Die Veranstalter suchen anscheinende den Dialog mit Klima-Aktivisten und mit Kritikern der Messe. So soll die 21-jährige Sophia Kianni am 6. September auf der IAA über die von ihr gegründete Klimaschutzinitiative Climate Cardinals sprechen.

Allerdings bereitet sich die IAA auch mit der Polizei auf Proteste vor.

Klima-Proteste während IAA in München angekündigt - Aktivisten-Camp im Luitpoldpark

Gegner der IAA und des motorisierten Individualverkehrs haben für den 10. September zu einer Großdemonstration „#BlockIAA!“ aufgerufen. Sie werde vom Protest-Camp im Luitpoldpark aus starten, wo ab 5. September etwa 1500 Aktivisten erwartet werden. „Wir werden in der Innenstadt, direkt an den Ausstellungsorten, unseren Aktivismus für eine klimagerechte Mobilitätswende der IAA entgegensetzen“, sagte eine Sprecherin des Organisationsteams.

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben seit vergangenem Jahr mit Blockaden von Straßen, Autobahnen und Flughäfen, mit Klebeaktionen an Gemälden in Museen, Störungen von Theateraufführungen und Farbattacken für Schlagzeilen gesorgt.

Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) waren der Gruppe 580 Straftaten zuzuordnen, zumeist Nötigungen und Sachbeschädigungen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.