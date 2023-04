Mann am Leuchtenbergring von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Polizei und Feuerwehr übernehmen die Erstversorgung des Schwerverletzten am Leuchtenbergring. © Bundespolizei

Der bislang Unbekannte stürzte auf das Gleis und wurde von einem Zug überrollt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein 19-Jähriger fiel an der Donnersbergerbrücke ebenfalls vom Bahnsteig - und hatte mehr Glück

Berg am Laim - Ein Unbekannter ist am Ostermontag gegen 0:20 Uhr am Leuchtenbergring auf ein Gleis gefallen und wurde von einer einfahrenden S-Bahn schwer verletzt. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, um den Mann zu identifizieren.

Berg am Laim: S-Bahn überrollt Mann

Er fiel aus unbekannter Ursache am Bahnhof Leuchtenbergring auf das Gleis und wurde von einer S-Bahn überrollt. Beamte der Bundespolizei, die als erste am Unfallort eintrafen, übernahmen die Erstversorgung des Schwerverletzten. Der Verunfallte war zunächst bei Bewusstsein verlor dieses aber immer wieder. Der Rettungsdienst transportierte ihn anschließend in eine Münchner Klinik, in der er gegen Mittag operiert wurde. Ihm musste der Unterarm amputiert werden.

Wilde Verfolgungsjagd mit 20 Polizeistreifen

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein Suizidversuch konnte ausgeschlossen werden. Durch den Vorfall entstanden geringe Verspätungen im Bahnverkehr. Am Bahnsteig und in der S-Bahn befanden sich rund 45 Personen.

Zeugen gesucht Die Münchner Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet zudem unter der Rufnummer: 089/515550-1111 um sachdienliche Hinweise. Wer den Verunfallten kennt oder eine Person vermisst, die rund 40 Jahre alt und mit einem blau-rotem Oberteil und blauem Hemd oder blauer Jacke bekleidet ist, soll sich melden.

Donnersbergerbrücke: Mann kann sich vor einfahrender S-Bahn zur Seite rollen

Ein 19-Jähriger war am Sonntag an der Donnersbergerbrücke ebenfalls auf ein S-Bahn-Gleis gefallen. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Der Mann war angetrunken vom Bahnsteig gestürzt und konnte sich vor der einfahrenden Bahn gerade noch zur Seite wälzen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

Mann fährt über rote Ampel und kracht in Polizeiauto

Er war zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante eingeklemmt worden. Bahn-Sicherheitspersonal habe dies gesehen und einen Notruf abgesetzt, hieß es. Er erlitt Schürfwunden an Beinen und im Hüftbereich, war aber ansprechbar und konnte selbst unter dem Zug hervorkriechen.