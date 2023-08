Aufzug am Ostbahnhof München schon wieder steckengeblieben ‒ Feuerwehr rettet Mutter und Kind

Bereits Einsatz am Montag

+ © Berufsfeuerwehr München Am Ostbahnhof München ist ein Aufzug mit Mutter und Kind steckengeblieben. Es ist der zweite Einsatz für die Feuerwehr in kurzer Zeit. © Berufsfeuerwehr München

Ein Lift am Orleansplatz in München ist schon wieder stecken geblieben. Die Feuerwehr rückte zur Rettung von Mutter und Kind zum Ostbahnhof auf.

München / Haidhausen ‒ Die Münchner Feuerwehr musste gestern eine Mutter und ihr Kind aus einem Aufzug am Ostbahnhof retten. Erst am Montag blieben mehrere Personen in dem Lift am Orleansplatz stecken.

Aufzug am Ostbahnhof München mit Mutter und Kind steckengeblieben

Die Frau und ihre Tochter befanden sich am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, in dem Fahrstuhl, der zwischen zwei Geschossen stehen blieb. Die Mutter drückte den Notrufknopf, worüber dann die Feuerwehr alarmiert wurde.

Die ausgerückten Einsatzkräfte nahmen vor Ort Kontakt zu den Eingeschlossenen auf. Sie versuchten dann Mutter und Tochter über die Notbetriebssteuerung aus dem Lift zu befreien. Laut Feuerwehr blieb dieser Versuch jedoch ohne Erfolg.

Feuerwehr rückte erneut zu Rettung von in Lift Eingeschlossenen zum Orleansplatz aus

Daraufhin öffneten die Einsatzkräfte, wie schon beim letzten Einsatz, das Aufzugdach. Dort war erneut eine Metalplatte angebracht worden. Über eine kleine Öffnung übergab die Feuerwehr den Eingeschlossenen Wasser, eine Decke und Gehörschutz nach unten. Dann begannen Sie die Platte mit einer Säbelsäge zu öffnen.

Nach knapp über einer Stunde nach dem Notruf konnten Mutter und Kind den Aufzug dann über eine Klappleiter verlassen.

Die Feuerwehr nahm den Lift anschließend außer Betrieb.

