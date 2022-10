Neues Programm mit viel Politik ‒ Literarische Gesellschaft Gräfelfing startet mit neuem Führungsteam

Von: Jonas Hönle

Vorsitzender Klaus Stadler (li.) und sein neuer Vize Ulrich Rosenbaum freuen sich auf spannende Lesungen und Debatten. © Romy Ebert-Adeikis

Mit einem Programm, in dem Politik eine große Rolle spielt, startet das neue Führungsteam der Literarischen Gesellschaft Gräfelfing. Die nächsten Termine im Überblick...

Mit einem neuen Führungsteam startet die Literarische Gesellschaft Gräfelfing am Mittwoch, 12. Oktober, in ihr Herbstprogramm. An der Seite des langjährigen Vorsitzenden Klaus Stadler steht seit diesem Jahr Ulrich Rosenbaum anstelle von Max Gschneidiger, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgegeben hat.

„Mit meiner Frau bin ich schon seit Jahren bei der Gesellschaft“, sagt Rosenbaum, der bei einem Münchner Reiseveranstalter gearbeitet hat. „Mit dem Ruhestand habe ich nach einer neuen Beschäftigung gesucht. Und es ist sehr spannend, was wir hier tun“, freut sich der Gräfelfinger, dessen Steckenpferd die Wirtschaftsgeschichte ist.

Im neuen Programm der Gesellschaft spielt hingegen die Politik eine große Rolle. Neben der früheren Justizministerin und „Elder stateswoman“ Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sprechen im Herbst auch der China-Experte Thomas Höllmann oder der Politik-Professor Herfried Münkler.

Zum Abschluss soll heuer die NDR-Journalistin Annemarie Stoltenberg ihre Buch-Entdeckungen des Jahres vorstellen. Im vergangenen Jahr war der Termin wegen Corona kurzfristig ausgefallen.

Wegen der Pandemie weiterhin auf Eis liegt die Feier zum 100. Geburtstag der Gesellschaft, der 2021 gewesen wäre. „Aber bei den Planungsschwierigkeiten hat es derzeit keinen Sinn, das anzugehen“, findet Stadler.

Denn zu Corona kommt noch eine Unsicherheit: Das Bürgerhaus, in dem die meisten Veranstaltungen des Vereins stattfinden, soll ab März 2023 generalsaniert werden (Hallo berichtete). „Aber noch ist vieles unklar“, sagt Stadler. Als Ausweichquartier für die kommenden Jahre hat er die Pausenhalle im Kurt-Huber-Gymnasium im Blick.

Die Termine für das neue Programm der Literarischen Gesellschaft Gräfelfing

„Jeder schreibt für sich allein“ mit Anatol Regnier, Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr im Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1. Eintritt: zehn Euro.

„Unsere gefährdete Demokratie“ mit Gunna Wendt und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr im Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1. Eintritt: zehn Euro

„Olaf Gulbransson. Eine Biographie“ mit Gerd Holzheimer: Mittwoch, 9. November, 20 Uhr in der Gemeindebücherei, Bahnhofplatz 1, Eintritt frei.

„China und die Seidenstraße“ mit Thomas O. Höllmann: Mittwoch, 23. November, 20 Uhr im Bürgerhaus. Eintritt: zehn Euro.

„Marx, Wagner, Nietzsche“ mit Herfried Münkler: Mittwoch, 30. November, 20 Uhr im Bürgerhaus. Eintritt: zehn Euro.

„Magie des Lesens. Neue Bücher auch zum Verschenken“ mit Annemarie Stoltenberg: Mittwoch, 14. Dezember, 20 Uhr im Bürgerhaus. Eintritt: zehn Euro.

