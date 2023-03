Unfall wegen Teleskophubarm ‒ Lkw kollidiert in München mit Autobahnbrücke und wird sofort ausgehebelt

Von: Jonas Hönle

Ein Lkw kollidierte in München mit einer Autobahnbrücke und wurde sofort ausgehebelt. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Bei der Kollision zwischen einem Teleskophubarm und einer Autobahnbrücke der A94 in München wurde ein Lkw umgehend gestoppt und der Fahrer verletzt.

München / Bogenhausen ‒ Ein Lkw kollidierte in München mit einer Autobahnbrücke. Da der Teleskophubarm des Muldentransporter nicht eingefahren war, wurde das Fahrzeug bei dem Unfall sofort ausgehebelt und gestoppt.

Lkw-Unfall in München - Teleskophubarm kollidiert mit Autobahnbrücke der A94

Der Lkw-Fahrer fuhr am Dienstag auf der Hultschiner Straße in Bogenhausen Richtung Norden. Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei bemerkte er nicht, dass der ausfahrbare Teleskophubarm zur Aufnahme von Containern nicht eingefahren war.

Bei der Unterführung der A94 schlug die Spitze des Arms gegen die Betondecke. Dadurch hob sich die Front des Transportes und das Heck setzte auf der Straße auf. Der Lkw wurde durch die Kollision unmittelbar gestoppt und der Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Lkw bei Kollision sofort ausgehebelt - Fahrer verletzt im Krankenhaus

An dem Lkw, an der Autobahnbrücke sowie an der Asphaltdecke entstand jeweils leichter Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

