Protest an der LMU in München ‒ Studenten besetzen Hörsaal und stellen eine Reihe von Forderungen

Von: Jonas Hönle

An der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München haben Studenten einen Hörsaal besetzt und stellen Forderungen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München haben Studenten erneut einen Hörsaal besetzt. Was die Besetzer mit der Aktion erreichen wollen...

München ‒ Für mehr studentische Mitbestimmung und gegen steigende Preise sowie die Klimakrise - an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München haben Studenten aus Protest einen Hörsaal besetzt.

Studenten besetzen LMU-Hörsaal in München und stellen Forderungen

Der Hörsaal S001 an der Schellingstraße 3 ist seit heute Morgen von LMU-Studenten besetzt, heißt es in einer Mitteilung. Die Besetzer stellen darin eine Reihe von Forderungen an die Universität.

„Angesichts steigender Preise, wachsender Armut und einer eskalierenden Klimakrise sehen Studierende einer völligen Perspektivlosigkeit entgegen. Steigende Miet- und Energiekosten werden für immer mehr Menschen zur existenziellen Bedrohung, gerade auch für Studis. Bereits vor der Energiekrise lebten 38% der Studierenden an der Armutsgrenze. Bei den politischen Maßnahmen gegen die Inflation werden wir viel zu wenig berücksichtigt,“ erklärt eine Sprecherin der Besetzung.

Besetzer fordern mehr studentische Mitbestimmung und Maßnahmen gegen steigende Preise und Klimakrise

Die Besetzung verstehe sich zudem als Beitrag zur Kampagne „End Fossil“, die ab heute zu Besetzungen von Schulen und Unis weltweit aufruft. Dazu die Sprecherin: „Auch mit diesen Besetzungen wollen wir wieder Druck aufbauen, damit die Klimakrise endlich ernst genommen wird.“

Von der Hochschulleitung fordern die Besetzer zudem Räume für selbst bestimmte politische Projekte und mehr studentische Mitbestimmung an der Universität.

Bereits im Dezember hatten Studenten einen LMU-Hörsaal besetzt. Der Raum wurde am Ende von der Polizei geräumt, was von vielen zu Kritik führte.

