Des Lottos neue Zahlen ‒ Bayerns Lotterie hat ab Mittwoch neue Ziehungs-Geräte

Von: Kristina Beck

Lotto Bayern hat neue Ziehungsgeräte. (Symbolbild) © Oliver Dietze/dpa

Mehr Transparenz und Sicherheit versprechen die neuen Geräte für die Ziehung der Lotto-Zahlen in Bayern. Welche technischen Neuerungen es gibt

München ‒ Auf Lotto ist Verlass. Seit 60 Jahren werden mittwochs und samstags Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr die Fortuna-Zahlen gezogen. Doch auch die Glücksmaschinen verdienen eine Überholung. Von kommendem Mittwoch an werden neue Ziehungsgeräte für Lotto-Zahlen und die Superzahl im Einsatz sein.

Typveränderung für die Kugel: Lotto Bayern hat neue Ziehungsgeräte

Sie sollen unter anderem an die Transparenz erhöhen, heißt es in der Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Durch die Vergrößerung der Ziehungstrommel sowie eine zusätzliche Kamera, die erstmalig auch das Innere der Lottoziehung in der Ziehungstrommel filmt, können alle Zuschauer den Ziehungsvorgang noch besser nachvollziehen“, kündigte der Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Claus Niederalt, vor der Premiere der neuen Gerätegeneration am Dienstag an.

Zugleich sagte er allen Lotto-Spielern weiter maximale Sicherheit des Ziehungsvorgangs zu. „Die neue Glücksmaschine ermittelt die Gewinnzahlen auf dem neuesten Stand der Technik.“

Der 1085. Millionengewinn der bayerischen Lotteriegeschichte werde ab Mittwoch mit den neuen Ziehungsgeräten ermittelt. Ab 18.25 Uhr seien die neuen Geräte bei ihrer ersten Ziehung auf der Homepage der Lotterie Bayern live zu sehen.

Mehr Licht für Lotto ‒ Studio in Saarbrücken mit neuer Technik

Die dort jeden Mittwoch und Samstag übertragene Ziehung wird aus dem umgestalteten Ziehungsstudio in Saarbrücken übertragen. Die neuen Geräte werden dort an zentraler Stelle auf einem extra angefertigten Podest präsentiert, berichtet die dpa. Der Hintergrund des Studios werde heller gestaltet und die Beleuchtung angepasst; die Kameras werden neu ausgerichtet.

Mehr als 60 Jahre waren den Angaben zufolge die bisherigen Glücksmaschinen für die sechs Richtigen und die Superzahl im Einsatz und haben dabei für über 2300 Millionengewinne gesorgt.

