Aus für Lovecraft in München – Keine Zukunft für Zwischennutzung im ehemaligen Kaufhaus am Stachus

Drucken Teilen

Keine Zukunft für das Projekt Lovecraft am Münchner Stachus. © Marie-Julie Hlawica

Das Lovecraft am Stachus war als Zwischennutzung des ehemaligen Kaufhauses mit Kunst, Kultur und Sport geplant. Das Projekt ist nun gescheitert.

München – Das Lovecraft am Stachus sollte eigentlich ein Kunst-, Kultur- und Sport-Projekt werden, doch nach einer kurzen Öffnung im September blieben die Türen zu. Nun steht fest: Die Zwischennutzung in dem Ex-Kaufhof-Haus hat keine Zukunft.

Trotz enormer finanzieller und personeller Anstrengungen sei es nicht gelungen, den Kaufhof am Stachus für das allseits angestrebte Nutzungskonzept betriebsbereit zu machen, berichtet Betreiber Michi Kern laut SZ.

Das Lovecraft-Team habe wegen Differenzen mit der Eigentümergruppe über die Rahmenbedingungen eine „eine vertraglich vorgesehene Kündigung des Zwischennutzungsvertrages vorgezogen“.

Das Gebäude gehe nun an die Gruppe um Michael Zechbauer zurück, die dort eine eigene Zwischennutzung aufziehen wollen.

Aus für Lovecraft am Münchner Stachus - Laut Betreiber Kern keine Zukunft der Zwischennutzung

Kern gehe von einem Verlust von ungefähr 600.000 Euro aus, wolle aber den Namen Lovecraft und das Konzept mitnehmen. Eventuell könne es an einem anderen Ort umgesetzt werden.

Das Scheitern der Zwischennutzung habe nicht an unerfüllbaren Auflagen der Stadt München gelegen. Probleme seien unter anderem durch nötige Investitionen der Haustechnik entstanden.

Kern hatte sich mit Zwischennutzungen wie dem Lovelace in der Altstadt, dem Fluffy Clouds in Schwabing oder dem Sugar Mountain in Obersendling einen Namen in München gemacht hat.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.